Рейс Лондон-Сінгапур потрапив у турбулентність: один пасажир загинув, ще 30 отримали поранення

Літак Boeing 777-300ER авіакомпанії Singapore Airlines під час перельоту з Великобританії в Сінгапур зіткнувся з сильною турбулентністю, в результаті чого 30 осіб отримали травми, один пасажир загинув. Пілот був змушений здійснити вимушену посадку в Бангкоку.