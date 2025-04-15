Кот-д'Івуар оголосив про виведення 600 французьких військових зі своєї території. Сенегал також підтвердив закриття французьких
військових баз до кінця 2025 року, що послаблює військовий вплив Франції в регіоні.
Президент Сенегалу закликав Францію закрити всі військові бази в країні, назвавши їх несумісними з суверенітетом. Вимога пов'язана з визнанням Макроном відповідальності за "різанину" сенегальських солдатів 1944 року.
Уряд Чаду оголосив про припинення оборонної угоди з Францією, що призведе до виведення 1000 французьких військових. Це рішення
може посилити вплив росії в регіоні через діяльність "вагнера" та пропаганду.
Військовий уряд Нігеру розірвав дипвідносини з Україною, звинувативши її у підтримці 'терористичних угруповань'. Це сталося після
подібного кроку Малі та прибуття російських військових інструкторів до Нігеру.
Кількість загиблих під час хаджу в Саудівській Аравії цього року перевищила 1000 осіб, причому більше ніж половина з них -
незареєстровані віруючі, які здійснили паломництво в умовах екстремальної спеки.
Щонайменше 550 паломників померли під час виснажливого паломництва хаджу цього року, причому більшість смертей пов'язані з
тепловими хворобами, що загострилися через спекотну погоду та зміну клімату в регіоні.
У квітні 2023 року Індія та Єгипет стали основними напрямками експорту російського суднового мазуту: Індія отримала 0,6 млн тонн,
а Єгипет - майже 0,5 млн тонн, оскільки російський експорт був перенаправлений після запровадження ембарго ЄС.
Літак Boeing 777-300ER авіакомпанії Singapore Airlines під час перельоту з Великобританії в Сінгапур зіткнувся з сильною
турбулентністю, в результаті чого 30 осіб отримали травми, один пасажир загинув. Пілот був змушений здійснити вимушену посадку в
Бангкоку.
Літак Boeing 737-300 авіакомпанії Air Senegal викотився за межі злітно-посадкової смуги в Сенегалі, поранивши щонайменше 10 осіб,
четверо з яких серйозно, під час польоту до Бамако, Малі.