$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 1516 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 4800 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29456 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 160186 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 138533 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141521 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136079 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135962 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196698 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77716 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 48390 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 61632 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 68060 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 59141 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 39697 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 1546 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 1280 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 17665 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 27304 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 59250 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 9220 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13862 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15698 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111295 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112818 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Сенегал

Новини по темi

Кот-д'Івуар заявив, що французькі війська будуть виведені

Кот-д'Івуар оголосив про виведення 600 французьких військових зі своєї території. Сенегал також підтвердив закриття французьких військових баз до кінця 2025 року, що послаблює військовий вплив Франції в регіоні.

Новини Світу • 1 січня, 06:34 • 23033 перегляди

Президент Сенегалу вимагає, щоб Франція закрила всі свої військові бази в його країні

Президент Сенегалу закликав Францію закрити всі військові бази в країні, назвавши їх несумісними з суверенітетом. Вимога пов'язана з визнанням Макроном відповідальності за "різанину" сенегальських солдатів 1944 року.

Новини Світу • 29 листопада, 11:01 • 16294 перегляди

Чад розриває військову угоду з Францією: що це означає для регіону?

Уряд Чаду оголосив про припинення оборонної угоди з Францією, що призведе до виведення 1000 французьких військових. Це рішення може посилити вплив росії в регіоні через діяльність "вагнера" та пропаганду.

Новини Світу • 29 листопада, 10:14 • 15764 перегляди

Нігер розірвав дипломатичні відносини з Україною

Військовий уряд Нігеру розірвав дипвідносини з Україною, звинувативши її у підтримці 'терористичних угруповань'. Це сталося після подібного кроку Малі та прибуття російських військових інструкторів до Нігеру.

Війна • 6 серпня, 21:26 • 100443 перегляди

Понад 1000 паломників загинули на тлі сильної спеки під час хаджу

Кількість загиблих під час хаджу в Саудівській Аравії цього року перевищила 1000 осіб, причому більше ніж половина з них - незареєстровані віруючі, які здійснили паломництво в умовах екстремальної спеки.

Новини Світу • 20 червня, 11:46 • 18265 перегляди

Під час хаджу до Мекки загинули понад пів тисячі паломників

Щонайменше 550 паломників померли під час виснажливого паломництва хаджу цього року, причому більшість смертей пов'язані з тепловими хворобами, що загострилися через спекотну погоду та зміну клімату в регіоні.

Новини Світу • 19 червня, 06:40 • 18390 перегляди

Індія та Єгипет стали головними напрямками для експорту російського мазуту морем

У квітні 2023 року Індія та Єгипет стали основними напрямками експорту російського суднового мазуту: Індія отримала 0,6 млн тонн, а Єгипет - майже 0,5 млн тонн, оскільки російський експорт був перенаправлений після запровадження ембарго ЄС.

Економіка • 23 травня, 11:03 • 17078 перегляди

Рейс Лондон-Сінгапур потрапив у турбулентність: один пасажир загинув, ще 30 отримали поранення

Літак Boeing 777-300ER авіакомпанії Singapore Airlines під час перельоту з Великобританії в Сінгапур зіткнувся з сильною турбулентністю, в результаті чого 30 осіб отримали травми, один пасажир загинув. Пілот був змушений здійснити вимушену посадку в Бангкоку.

Новини Світу • 21 травня, 14:23 • 17881 перегляди

Літак Boeing 737 викотився за межі злітно-посадкової смуги в Сенегалі: щонайменше 10 постраждалих

Літак Boeing 737-300 авіакомпанії Air Senegal викотився за межі злітно-посадкової смуги в Сенегалі, поранивши щонайменше 10 осіб, четверо з яких серйозно, під час польоту до Бамако, Малі.

Новини Світу • 9 травня, 16:04 • 20325 перегляди