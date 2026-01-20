Україна втратила дві позиції в оновленому рейтингу FIFA серед збірних

$43.180.08
50.320.20
ukenru
09:39 • 3944 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 8236 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 10916 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 11296 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 31495 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 62396 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 50113 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 49256 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 42177 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 57410 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію20 січня, 03:37 • 13799 перегляди
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямкуVideo20 січня, 04:30 • 6900 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10 • 27230 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 28331 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 14514 перегляди
Публікації
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 14621 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 57395 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 64200 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 61381 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 77181 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Запоріжжя
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 28106 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 43509 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 36779 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 41407 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 53268 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Truth Social
Іскандер (ОТРК)

Україна втратила дві позиції в оновленому рейтингу FIFA серед збірних

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Збірна України з футболу опустилася з 28 на 30 місце в рейтингу FIFA, оскільки не проводила офіційних матчів. Проте в рейтингу UEFA національна команда залишається на 14 місці.

Україна втратила дві позиції в оновленому рейтингу FIFA серед збірних

Збірна України з футболу опустилася з 28 на 30 місце в оновленому рейтингу FIFA серед збірних, проте у рейтингу UEFA національна команда заливається на 14 місці. Про це пише УНН з посиланням на сайт FIFA.

Деталі

Відповідно до оновленого рейтингу, наша збірна, яка з листопада не проводила офіційних матчів, опустилася з 28 на 30 місце. Серед представників УЄФА українська команда залишається на 14 місці.

Національну команду України обійшли учасники Кубку африканських націй - Алжир та Нігерія.

Зазначимо, що топ-3 залишається без змін:

  • перше місце - Іспанія;
    • друге місце - Аргентина;
      • третє місце - Франція.

        Водночас Камерун здійснив найбільший стрибок у рейтингу - одразу на 12 пунктів та посідає 45 місце. Переможець КАН - Сенегал здійснив стрибок на 7 пунктів та посідає 12 місце, а фіналіст турніру Марокко - піднявся на 3 пункти та посідає 8 місце.

        Окрім того, Нігерія набрала найбільшу кількість очок (79,09), Екваторіальна Гвінея опустилася на 10 сходинок, що є найбільшим падінням у оновленому рейтингу, а Габон втратив найбільшу кількість очок - 44,97.

        Нагадаємо

        У грудні ФІФА оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних, у якому Україна залишилася на 28-му місці.

        Павло Башинський

        Спорт
        УЄФА
        Аргентина
        Сенегал
        Нігерія
        Марокко
        Алжир
        Франція
        Іспанія