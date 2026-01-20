Україна втратила дві позиції в оновленому рейтингу FIFA серед збірних

Збірна України з футболу опустилася з 28 на 30 місце в оновленому рейтингу FIFA серед збірних, проте у рейтингу UEFA національна команда заливається на 14 місці. Про це пише УНН з посиланням на сайт FIFA.

Деталі

Відповідно до оновленого рейтингу, наша збірна, яка з листопада не проводила офіційних матчів, опустилася з 28 на 30 місце. Серед представників УЄФА українська команда залишається на 14 місці.

Національну команду України обійшли учасники Кубку африканських націй - Алжир та Нігерія.

Зазначимо, що топ-3 залишається без змін:

перше місце - Іспанія;

друге місце - Аргентина;

третє місце - Франція.

Водночас Камерун здійснив найбільший стрибок у рейтингу - одразу на 12 пунктів та посідає 45 місце. Переможець КАН - Сенегал здійснив стрибок на 7 пунктів та посідає 12 місце, а фіналіст турніру Марокко - піднявся на 3 пункти та посідає 8 місце.

Окрім того, Нігерія набрала найбільшу кількість очок (79,09), Екваторіальна Гвінея опустилася на 10 сходинок, що є найбільшим падінням у оновленому рейтингу, а Габон втратив найбільшу кількість очок - 44,97.

Нагадаємо

У грудні ФІФА оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних, у якому Україна залишилася на 28-му місці.