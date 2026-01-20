$43.180.08
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 8620 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 11064 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 11446 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 31677 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 62629 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 50233 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 49338 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 42239 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 57573 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Украина потеряла две позиции в обновленном рейтинге FIFA среди сборных

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Сборная Украины по футболу опустилась с 28 на 30 место в рейтинге FIFA, поскольку не проводила официальных матчей. Однако в рейтинге UEFA национальная команда остается на 14 месте.

Сборная Украины по футболу опустилась с 28 на 30 место в обновленном рейтинге FIFA среди сборных, однако в рейтинге UEFA национальная команда остается на 14 месте. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт FIFA.

Детали

Согласно обновленному рейтингу, наша сборная, которая с ноября не проводила официальных матчей, опустилась с 28 на 30 место. Среди представителей УЕФА украинская команда остается на 14 месте.

Национальную команду Украины обошли участники Кубка африканских наций - Алжир и Нигерия.

Отметим, что топ-3 остается без изменений:

  • первое место - Испания;
    • второе место - Аргентина;
      • третье место - Франция.

        В то же время Камерун совершил самый большой скачок в рейтинге - сразу на 12 пунктов и занимает 45 место. Победитель КАН - Сенегал совершил скачок на 7 пунктов и занимает 12 место, а финалист турнира Марокко - поднялся на 3 пункта и занимает 8 место.

        Кроме того, Нигерия набрала наибольшее количество очков (79,09), Экваториальная Гвинея опустилась на 10 строчек, что является самым большим падением в обновленном рейтинге, а Габон потерял наибольшее количество очков - 44,97.

        Напомним

        В декабре ФИФА обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором Украина осталась на 28-м месте.

        Павел Башинский

