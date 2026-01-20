Украина потеряла две позиции в обновленном рейтинге FIFA среди сборных

Сборная Украины по футболу опустилась с 28 на 30 место в обновленном рейтинге FIFA среди сборных, однако в рейтинге UEFA национальная команда остается на 14 месте. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт FIFA.

Детали

Согласно обновленному рейтингу, наша сборная, которая с ноября не проводила официальных матчей, опустилась с 28 на 30 место. Среди представителей УЕФА украинская команда остается на 14 месте.

Национальную команду Украины обошли участники Кубка африканских наций - Алжир и Нигерия.

Отметим, что топ-3 остается без изменений:

первое место - Испания;

второе место - Аргентина;

третье место - Франция.

В то же время Камерун совершил самый большой скачок в рейтинге - сразу на 12 пунктов и занимает 45 место. Победитель КАН - Сенегал совершил скачок на 7 пунктов и занимает 12 место, а финалист турнира Марокко - поднялся на 3 пункта и занимает 8 место.

Кроме того, Нигерия набрала наибольшее количество очков (79,09), Экваториальная Гвинея опустилась на 10 строчек, что является самым большим падением в обновленном рейтинге, а Габон потерял наибольшее количество очков - 44,97.

Напомним

В декабре ФИФА обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором Украина осталась на 28-м месте.