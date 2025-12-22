Україна зберігає 28-ме місце у рейтингу ФІФА перед вирішальними матчами відбору на ЧС-2026
Київ • УНН
Збірна України з футболу залишилася на 28-му місці у рейтингу ФІФА з 1557,47 бала, посідаючи 14-ту позицію серед європейських команд. Це відбувається напередодні березневих матчів плей-оф відбору на Чемпіонат світу 2026 року, де Україна зіграє зі Швецією, а потім з переможцем пари Польща-Албанія.
ФІФА оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних, у якому Україна залишилася на 28-му місці. Наразі "синьо-жовті" мають у своєму активі 1557,47 бала. Серед європейських команд (УЄФА) підопічні Сергія Реброва утримують 14-ту позицію. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, пише УНН.
Деталі
Відсутність офіційних матчів після останнього оновлення дозволила українцям зберегти статус-кво. Це важливо в контексті підготовки до березневих поєдинків за право зіграти на чемпіонаті світу 2026 року.
Цікаво, що всі потенційні суперники українців у плей-оф наразі перебувають нижче в рейтингу:
- Швеція (суперник у півфіналі) – 43-тє місце (1487,13 бала);
- Польща (можливий суперник у фіналі) – 31-ше місце (1532,04 бала);
- Албанія (можливий суперник у фіналі) – 63-тє місце (1401,07 бала).
Нагадаємо
Вирішальний етап кваліфікації розпочнеться 26 березня. Збірна України прийматиме шведів на домашньому полі. У разі успіху, вже 31 березня наша команда зіграє у фіналі плей-оф проти переможця пари Польща – Албанія, де на кону стоятиме омріяна путівка на світову першість.
11 грудня стало відомо, що національна збірна України зіграє свої номінально домашні поєдинки плей-оф в іспанській Валенсії.
5 грудня, у Маямі відбулося жеребкування групового етапу Чемпіонату світу-2026 року, за результатами якого збірна України дізналася потенційних супрників по групі. У разі проходу в плей-офф Швеції, а потім переможця пари Польща - Албанія, наша збірна зіграє у групі "F", де виступатимуть Нідерланди, Японія та Туніс