Україна зберігає 28-ме місце у рейтингу ФІФА перед вирішальними матчами відбору на ЧС-2026

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Ексклюзив
14:35 • 7812 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 8512 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 11605 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 14285 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 15254 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 16788 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 15645 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12661 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11887 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8696 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
89%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 25163 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 27436 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа09:41 • 20798 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 18610 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 9926 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 7812 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 18712 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 56503 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 78524 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 112794 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Тімур Міндіч
Олександр Більчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львів
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 2222 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 27526 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 25253 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 32056 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 32890 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Су-30
Forbes

Україна зберігає 28-ме місце у рейтингу ФІФА перед вирішальними матчами відбору на ЧС-2026

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Збірна України з футболу залишилася на 28-му місці у рейтингу ФІФА з 1557,47 бала, посідаючи 14-ту позицію серед європейських команд. Це відбувається напередодні березневих матчів плей-оф відбору на Чемпіонат світу 2026 року, де Україна зіграє зі Швецією, а потім з переможцем пари Польща-Албанія.

Україна зберігає 28-ме місце у рейтингу ФІФА перед вирішальними матчами відбору на ЧС-2026
Фото: УАФ

ФІФА оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних, у якому Україна залишилася на 28-му місці. Наразі "синьо-жовті" мають у своєму активі 1557,47 бала. Серед європейських команд (УЄФА) підопічні Сергія Реброва утримують 14-ту позицію. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, пише УНН.

Деталі

Відсутність офіційних матчів після останнього оновлення дозволила українцям зберегти статус-кво. Це важливо в контексті підготовки до березневих поєдинків за право зіграти на чемпіонаті світу 2026 року.

Цікаво, що всі потенційні суперники українців у плей-оф наразі перебувають нижче в рейтингу:

  • Швеція (суперник у півфіналі) – 43-тє місце (1487,13 бала);
    • Польща (можливий суперник у фіналі) – 31-ше місце (1532,04 бала);
      • Албанія (можливий суперник у фіналі) – 63-тє місце (1401,07 бала).

        Нагадаємо 

        Вирішальний етап кваліфікації розпочнеться 26 березня. Збірна України прийматиме шведів на домашньому полі. У разі успіху, вже 31 березня наша команда зіграє у фіналі плей-оф проти переможця пари Польща – Албанія, де на кону стоятиме омріяна путівка на світову першість.

        11 грудня стало відомо, що національна збірна України зіграє свої номінально домашні поєдинки плей-оф в іспанській Валенсії. 

        5 грудня, у Маямі відбулося жеребкування групового етапу Чемпіонату світу-2026 року, за результатами якого збірна України дізналася потенційних супрників по групі. У разі проходу в плей-офф Швеції, а потім переможця пари Польща - Албанія, наша збірна зіграє у групі "F", де виступатимуть Нідерланди, Японія та Туніс

        Степан Гафтко

        Спорт
        Валенсія
        Албанія
        Туніс
        Швеція
        Нідерланди
        Японія
        Польща