Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперника
Київ • УНН
Збірна України зустрінеться зі Швецією у півфіналі плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2026. У разі перемоги, Україна зіграє у фіналі з переможцем пари Польща – Албанія.
Деталі
Доповнення
Збірна України здобула місце у плей-офф завдяки перемозі над Ісландією (2:0) в останньому турі групового етапу, яка дозволила нашій команді зайняти друге місце.
Україна разом із Італією, Данією та Туреччиною перебувала у першому кошику, а тому не може зіграти проти цих збірних. Решта кошиків виглядала так:
- другий кошик: Польща, Уельс, Чехія, Словаччина;
- третій кошик: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово;
- четвертий кошик: Румунія, Північна Македонія, Північна Ірландія, Швеція.
Для виходу на чемпіонат світу-2026 збірній Україні потрібно подолати двох суперників. У півфіналі, як вже зазначалося, Україна зіграє проти Швеції.
Поєдинок на цій стадії буде для українців номінально домашнім.
Півфінали пройдуть 26 березня 2026 року, фінали - 31 березня наступного року.