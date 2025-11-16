Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
Київ • УНН
Збірна України перемогла Ісландію з рахунком 2:0 у заключному матчі групового раунду європейської кваліфікації ЧС-2026 з футболу. Голи забили Олександр Зубков та Олексій Гуцуляк, забезпечивши Україні друге місце у групі D.
Збірна України з футболу продовжить боротьбу за вихід на Чемпіонат Світу-2026. У заключному матчі групового раунду європейської кваліфікації підопічні Сергія Реброва в номінально домашньому матчі, який відбувався у Варшаві, перемогли команду Ісландії, повідомляє УНН.
Деталі
"Синьо-жовті" з перших хвилин захопили тотальну перевагу на полі, але стартовий штурм, як і подальші позиційні атаки дивидендів не принесли - 0:0 після першого тайму.
На перші 10 хвилин другого тайму команда Реброва віддала ініціативу острів'янам, після чого гра перейшла у звичне русло: українці продовжували активно шукати свого шансу в атаці, ісландці відчайдушно захищалися.
Кульмінація протистояння настала ближче до фінального свистка: на 83-й хвилині після кутового дальню стійку ударом головою "замкнув" вінгер українців Олександр Зубков 1:0.
А вже на 3-й доданій арбітром хвилині півзахисник Олексій Гуцуляк встановив остаточний раунок - 2:0.
Таким чином, у турнірній таблиці групи D збірна України з 10 очками посіла 2-ге місце у групі D і тепер очікуватиме на першого суперника по раунду плей-офф. Згідно з рейтингом, "синьо-жовті" будуть у ньому номінальними господарями. Перелік потенційних суперників визначиться дещо згодом. Жеребкування відбудеться 20 листопада у швейцарському Цюриху.
Нагадаємо
Напередодні матчу букмекери віддавали перевагу Україні, на перемогу якої можна було поставити з коефіцієнтом - 1,7. На перемогу Ісландії - 5,2.
Перший поєдинок між командами завершився перемогою України з рахунком - 5:3.
