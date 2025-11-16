Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
Киев • УНН
Сборная Украины победила Исландию со счетом 2:0 в заключительном матче группового раунда европейской квалификации ЧМ-2026 по футболу. Голы забили Александр Зубков и Алексей Гуцуляк, обеспечив Украине второе место в группе D.
Сборная Украины по футболу продолжит борьбу за выход на Чемпионат Мира-2026. В заключительном матче группового раунда европейской квалификации подопечные Сергея Реброва в номинально домашнем матче, который проходил в Варшаве, победили команду Исландии, сообщает УНН.
Детали
"Сине-желтые" с первых минут захватили тотальное преимущество на поле, но стартовый штурм, как и последующие позиционные атаки дивидендов не принесли - 0:0 после первого тайма.
На первые 10 минут второго тайма команда Реброва отдала инициативу островитянам, после чего игра перешла в привычное русло: украинцы продолжали активно искать свой шанс в атаке, исландцы отчаянно защищались.
Кульминация противостояния наступила ближе к финальному свистку: на 83-й минуте после углового дальнюю штангу ударом головой "замкнул" вингер украинцев Александр Зубков 1:0.
А уже на 3-й добавленной арбитром минуте полузащитник Алексей Гуцуляк установил окончательный счет - 2:0.
Таким образом, в турнирной таблице группы D сборная Украины с 10 очками заняла 2-е место в группе D и теперь будет ожидать первого соперника по раунду плей-офф. Согласно рейтингу, "сине-желтые" будут в нем номинальными хозяевами. Перечень потенциальных соперников определится несколько позже. Жеребьевка состоится 20 ноября в швейцарском Цюрихе.
Напомним
Накануне матча букмекеры отдавали предпочтение Украине, на победу которой можно было поставить с коэффициентом - 1,7. На победу Исландии - 5,2.
Первый поединок между командами завершился победой Украины со счетом - 5:3.
