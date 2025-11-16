$42.060.00
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16:59 • 13480 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16:36 • 15787 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 38873 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 24400 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 34374 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 47630 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 45029 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 42083 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 53065 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзивы
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации

Сборная Украины победила Исландию со счетом 2:0 в заключительном матче группового раунда европейской квалификации ЧМ-2026 по футболу. Голы забили Александр Зубков и Алексей Гуцуляк, обеспечив Украине второе место в группе D.

Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации

Сборная Украины по футболу продолжит борьбу за выход на Чемпионат Мира-2026. В заключительном матче группового раунда европейской квалификации подопечные Сергея Реброва в номинально домашнем матче, который проходил в Варшаве, победили команду Исландии, сообщает УНН.

Детали

"Сине-желтые" с первых минут захватили тотальное преимущество на поле, но стартовый штурм, как и последующие позиционные атаки дивидендов не принесли - 0:0 после первого тайма.

На первые 10 минут второго тайма команда Реброва отдала инициативу островитянам, после чего игра перешла в привычное русло: украинцы продолжали активно искать свой шанс в атаке, исландцы отчаянно защищались.

Кульминация противостояния наступила ближе к финальному свистку: на 83-й минуте после углового дальнюю штангу ударом головой "замкнул" вингер украинцев Александр Зубков 1:0.

А уже на 3-й добавленной арбитром минуте полузащитник Алексей Гуцуляк установил окончательный счет - 2:0.

Таким образом, в турнирной таблице группы D сборная Украины с 10 очками заняла 2-е место в группе D и теперь будет ожидать первого соперника по раунду плей-офф. Согласно рейтингу, "сине-желтые" будут в нем номинальными хозяевами. Перечень потенциальных соперников определится несколько позже. Жеребьевка состоится 20 ноября в швейцарском Цюрихе.

Напомним

Накануне матча букмекеры отдавали предпочтение Украине, на победу которой можно было поставить с коэффициентом - 1,7. На победу Исландии - 5,2.

Первый поединок между командами завершился победой Украины со счетом - 5:3.

Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-202613.11.25, 23:46 • 99088 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Варшава
Исландия
Украина