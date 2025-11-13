Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу на выезде потерпела поражение от команды Франции в предпоследнем туре отбора к Чемпионату Мира-2026. Об этом сообщает УНН.

Детали

Первый тайм матча на парижском "Парк де Пренс" прошел при полном доминировании хозяев, впрочем, подопечные Сергея Реброва стойко держали оборону - 0:0.

После перерыва команда Дидье Дешама заиграла еще более агрессивно, и на 55-й минуте это преимущество материализовалось в забитый мяч: пенальти реализовал Мбаппе - 1:0.

На 76-й минуте игры французы удвоили преимущество: ошибками в обороне "сине-желтых" воспользовался Олисе.

Еще через 7 минут Мбаппе оформил дубль - 3:0. А на 88-й минуте Экитике установил окончательный счет - 4:0 в пользу сборной Франции, которая досрочно оформила выход в основную часть Мундиаля.

Таким образом, в заключительном туре в номинально домашнем матче, который состоится 16 ноября в Варшаве, Украина должна побеждать сборную Исландии, чтобы продолжить борьбу за путевку на ЧМ-2026 в матчах плей-офф.

Напомним

Накануне матча букмекеры отдавали уверенное преимущество сборной Франции, на победу которой можно было поставить с коэффициентом 1,2. На победу Украины давали коэффициент - 13,8, а на ничью - 7,4.

