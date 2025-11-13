$42.040.02
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
18:55
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 30376 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 68242 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 42016 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 40997 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 83892 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 46105 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 39551 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37504 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Киев • УНН

 • 2866 просмотра

Сборная Украины по футболу потерпела поражение от команды Франции со счетом 4:0 в предпоследнем туре отбора к Чемпионату Мира-2026. Теперь Украине нужно побеждать Исландию, чтобы продолжить борьбу за путевку на ЧМ-2026 в матчах плей-офф.

Сборная Украины по футболу на выезде потерпела поражение от команды Франции в предпоследнем туре отбора к Чемпионату Мира-2026. Об этом сообщает УНН.

Детали

Первый тайм матча на парижском "Парк де Пренс" прошел при полном доминировании хозяев, впрочем, подопечные Сергея Реброва стойко держали оборону - 0:0.

После перерыва команда Дидье Дешама заиграла еще более агрессивно, и на 55-й минуте это преимущество материализовалось в забитый мяч: пенальти реализовал Мбаппе - 1:0.

На 76-й минуте игры французы удвоили преимущество: ошибками в обороне "сине-желтых" воспользовался Олисе.

Еще через 7 минут Мбаппе оформил дубль - 3:0. А на 88-й минуте Экитике установил окончательный счет - 4:0 в пользу сборной Франции, которая досрочно оформила выход в основную часть Мундиаля.

Таким образом, в заключительном туре в номинально домашнем матче, который состоится 16 ноября в Варшаве, Украина должна побеждать сборную Исландии, чтобы продолжить борьбу за путевку на ЧМ-2026 в матчах плей-офф.

Напомним

Накануне матча букмекеры отдавали уверенное преимущество сборной Франции, на победу которой можно было поставить с коэффициентом 1,2. На победу Украины давали коэффициент - 13,8, а на ничью - 7,4.

ФИФА назвала главных претендентов на звание лучшего тренера футбольной сборной 2025 года07.11.25, 10:56

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Варшава
Исландия
Париж
Франция
Украина