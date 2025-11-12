$42.010.06
Київ • УНН

 • 51831 перегляди

Збірна України з футболу проведе п'ятий поєдинок відбору на Чемпіонат світу-2026 проти Франції 13 листопада о 21:45 на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Букмекери вважають Францію фаворитом матчу, який транслюватиме MEGOGO.

Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти Франції

У четвер, 13 листопада, збірна України з футболу проведе п’ятий поєдинок у рамках відбору на Чемпіонат світу-2026. Наша збірна зустрінеться зі збірною Франції у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс" о 21:45. УНН розповідає, хто фаворит поєдинку, та де дивитися матч. 

Матч, стадіон

Поєдинок п’ятого туру відбору до ЧС-2026 в групі D між Україною та Францією, розпочнеться о 21:45 за Києвом на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. 

На початку листопада головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який готуватиметься до двох заключних матчів групового етапу відбору ЧС-2026. 

Відбір до ЧС-2026: Ребров оголосив склад збірної України - дебютні виклики Волинця та Батагова, повернення Караваєва04.11.25, 15:51 • 2365 переглядiв

Проте нещодавно стало відомо, що Ребров зробив дві зміни у команді напередодні матчів проти Франції та Ісландії. Травмованих Арсенія Батагова та Володимира Бражка замінять Тарас Михавко та Єгор Назарина.

Бражко та Батагов не допоможуть збірній проти Франції та Ісландії: ким Ребров замінив травмованих гравців 07.11.25, 15:25 • 2615 переглядiв

Окрім того, збірній не допоможе Артем Довбик через ушкодження, якого він зазнав у грі 11-го туру італійської Серії А проти "Удінезе". Місце Довбика у збірній зайняв вінгер київського "Динамо" Назар Волошин. 

Арбітри матчу

Поєдинок на "Парк де Пренс" розсудить арбітр із Словенії Славко Вінчич. 

Славко Вінчич - головний арбітр поєдинку
Славко Вінчич - головний арбітр поєдинку

У полі йому допомагатимуть Томаж Кланчнік, Андраж Ковачич, арбітр VAR: Бастіан Данкерт. 

Зазначимо, що Вінчич двічі судив матчі збірної України, і в них синьо-жовті не поступалися: у вересні 2021 року зіграли внічию з Францією (1:1), а у жовтні 2023 року обіграли Північну Македонію (2:0).

Фаворит

Букмекери віддають впевнену перевагу збірній Франції, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом 1,2. На перемогу України дають коефіцієнт - 13,8, а на нічию - 7,4. 

Зазначимо, що першим матч між збірними, завершився впевненою перемогою збірної Франції - 2:0. 

Україна програла Франції у відборі на Чемпіонат Світу 202606.09.25, 00:00 • 4745 переглядiв

Наразі національна команда України посідає 2 місце із сімома очками. Франція натомість ж йде першою із 10 заліковими балами в активі. 

Де дивитися

Прямий ефір буде доступний на медіасервісі MEGOGO та безкоштовно на телеканалі MEGOGO Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах. 

Павло Башинський

