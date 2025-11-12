Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти Франції
Київ • УНН
Збірна України з футболу проведе п'ятий поєдинок відбору на Чемпіонат світу-2026 проти Франції 13 листопада о 21:45 на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Букмекери вважають Францію фаворитом матчу, який транслюватиме MEGOGO.
У четвер, 13 листопада, збірна України з футболу проведе п’ятий поєдинок у рамках відбору на Чемпіонат світу-2026. Наша збірна зустрінеться зі збірною Франції у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс" о 21:45. УНН розповідає, хто фаворит поєдинку, та де дивитися матч.
Матч, стадіон
Поєдинок п’ятого туру відбору до ЧС-2026 в групі D між Україною та Францією, розпочнеться о 21:45 за Києвом на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі.
На початку листопада головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який готуватиметься до двох заключних матчів групового етапу відбору ЧС-2026.
Проте нещодавно стало відомо, що Ребров зробив дві зміни у команді напередодні матчів проти Франції та Ісландії. Травмованих Арсенія Батагова та Володимира Бражка замінять Тарас Михавко та Єгор Назарина.
Окрім того, збірній не допоможе Артем Довбик через ушкодження, якого він зазнав у грі 11-го туру італійської Серії А проти "Удінезе". Місце Довбика у збірній зайняв вінгер київського "Динамо" Назар Волошин.
Арбітри матчу
Поєдинок на "Парк де Пренс" розсудить арбітр із Словенії Славко Вінчич.
У полі йому допомагатимуть Томаж Кланчнік, Андраж Ковачич, арбітр VAR: Бастіан Данкерт.
Зазначимо, що Вінчич двічі судив матчі збірної України, і в них синьо-жовті не поступалися: у вересні 2021 року зіграли внічию з Францією (1:1), а у жовтні 2023 року обіграли Північну Македонію (2:0).
Фаворит
Букмекери віддають впевнену перевагу збірній Франції, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом 1,2. На перемогу України дають коефіцієнт - 13,8, а на нічию - 7,4.
Зазначимо, що першим матч між збірними, завершився впевненою перемогою збірної Франції - 2:0.
Наразі національна команда України посідає 2 місце із сімома очками. Франція натомість ж йде першою із 10 заліковими балами в активі.
Де дивитися
Прямий ефір буде доступний на медіасервісі MEGOGO та безкоштовно на телеканалі MEGOGO Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.