Артем Довбик

Збірна України з футболу зустрінеться з Польщею в товариському матчі у Варшаві: хто увійшов у заявку

У товариському матчі на Національному стадіоні у Варшаві збірна України зустрінеться з Польщею у складі 26 гравців, включаючи Ярмоленка, Малиновського, Мудрика і Зінченка. В останньому рейтингу ФІФА Польща займає 28-е місце, а Україна-22-е.