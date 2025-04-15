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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19960 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135876 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127442 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125804 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128169 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192756 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76803 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Артем Довбик

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Нападник збірної України Яремчук завоював “золото” чемпіонату Греції: чому це погано для українських клубів?

Роман Яремчук став чемпіоном Греції, але це позбавило Україну прямої путівки до Ліги чемпіонів 2025/2026. Вперше з 2008/09 жоден український клуб не зіграє в основній стадії.

Спорт • 14 квітня, 12:01 • 4124 перегляди

Форвард збірної України Довбик став гравцем місяця Серії А

Український форвард римської "Роми" Артем Довбик визнаний найкращим гравцем місяця в італійській Серії А. У березні він забив три вирішальні голи у чотирьох матчах.

Спорт • 10 квітня, 14:14 • 9888 перегляди

Ребров підтвердив вірус у Довбика: участь форварда в матчі проти Бельгії під питанням

У форварда збірної України Артема Довбика виявлено інфекцію, тому його участь у грі проти Бельгії під питанням. Також команду покинув Таловєров через травму.

Спорт • 19 березня, 17:10 • 15044 перегляди

Визначено сітку, принцип і дату жеребкування ЧС-2026

Жеребкування відбору на ЧС-2026 відбудеться 13 грудня 2024 року. Збірні розподілять у 12 групах, переможці груп вийдуть у фінальну стадію, другі місця і 4 найкращі команди Ліги націй зіграють плей-оф.

Спорт • 17 жовтня, 10:22 • 13109 перегляди

Збірна України зіграла внічию з Чехією

У 4-му турі Ліги Націй Україна зіграла внічию 1:1 з Чехією. Після цього результату Україна залишається на останньому місці в групі з 4 очками, маючи попереду вирішальні матчі з Албанією та Грузією.

Спорт • 14 жовтня, 20:47 • 17320 перегляди

Ребров оголосив склад збірної України на матч проти Чехії: кого замінив в основі

Сергій Ребров назвав стартовий склад збірної України на гру Ліги націй з Чехією. До команди повертається капітан Тарас Степаненко, який замінить у старті Івана Калюжного.

Спорт • 14 жовтня, 17:56 • 17018 перегляди

Олександра Петракова офіційно звільнено з посади головного тренера збірної Вірменії

Після поразки від Північної Македонії 0:2 у Лізі націй УЄФА, Олександра Петракова звільнено з посади головного тренера збірної Вірменії. Український спеціаліст очолював команду з січня 2023 року.

Спорт • 14 жовтня, 08:13 • 12459 перегляди

Футбол: Довбик пропустив тренування збірної України перед матчем з Чехією

Артем Довбик не брав участі у тренуванні збірної України перед грою з Чехією у Лізі націй. Тарас Степаненко тренувався з бандажем, але тренер Ребров сподівається, що всі гравці будуть готові до матчу.

Спорт • 14 жовтня, 05:37 • 14313 перегляди

Збірна України з футболу зібралася в Польщі для підготовки до Ліги націй

Українська футбольна збірна прибула до Польщі для підготовки до матчів Ліги націй. До команди приєдналися Михайло Мудрик, Артем Довбик та Олександр Сваток, які готуватимуться до ігор з Грузією та Чехією.

Спорт • 8 жовтня, 06:30 • 13638 перегляди

Офіційно: Артем Довбик гравець римської “Роми”

Український форвард Артем Довбик підписав 5-річний контракт з італійською 'Ромою'. Трансфер найкращого бомбардира Ла Ліги минулого сезону обійшовся в 30,5 млн євро плюс бонуси.

Спорт • 2 серпня, 17:32 • 22916 перегляди

Євро-2024: Україна оголосила заявку на вирішальний матч проти Бельгії

Сьогодні в Штутгарті національна збірна України зустрінеться з Бельгією в заключному матчі групового раунду Євро-2024.

Спорт • 26 червня, 07:18 • 14064 перегляди

Євро-2024: Україна з рахунком 2:1 перемогла Словаччину

Україна здобула свою першу перемогу на Євро-2024, обігравши Словаччину з рахунком 2:1 на груповому етапі завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука.

Спорт • 21 червня, 15:13 • 15994 перегляди

Словаччина - Україна: Микола Шапаренко зрівнює рахунок

Микола Шапаренко забив перший гол за збірну України на Євро-2024, зрівнявши рахунок 1:1 у матчі зі Словаччиною на 53-й хвилині.

Спорт • 21 червня, 14:26 • 14799 перегляди

Словаччина - Україна: стали відомі стартові склади команд

Національна збірна України з футболу, у складі якої відбулися чотири зміни в порівнянні з попереднім складом, зустрінеться зі Словаччиною у другому турі групового етапу Євро-2024 сьогодні в Дюссельдорфі, Німеччина.

Спорт • 21 червня, 12:15 • 13447 перегляди

Румунія - Україна: стали відомі стартові склади команд

Україна та Румунія зійдуться у першому матчі групового етапу Євро-2024.

Спорт • 17 червня, 12:53 • 14493 перегляди

Україна сьогодні проведе перший матч групового етапу Євро-2024 проти Румунії: названо заявку

Сьогодні в Мюнхені Україна зіграє свій перший матч групового етапу Євро-2024 проти Румунії, причому Україна одягне синю форму, а Румунія - жовту.

Спорт • 17 червня, 07:48 • 14746 перегляди

Україна стартує на Євро-2024: де дивитися матч зі збірною Румунії, орієнтовні склади команд, ставки букмекерів

Сьогодні, 17 червня, у Німеччині збірна України проведе перший матч групового етапу Чемпіонату Європи з футболу-2024. Суперником наших гравців стане збірна Румунії.

Спорт • 17 червня, 03:49 • 24774 перегляди

Україна сьогодні проведе товариський матч із Молдовою: в УАФ показали форму та оприлюднили офіційну заявку

Сьогодні національна збірна України проведе товариський матч проти збірної Молдови на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі. Україна займає 22-е місце, А Молдова - 153-е в останньому рейтингу ФІФА.

Спорт • 11 червня, 13:07 • 15277 перегляди

Збірна України програла Польщі у товариському матчі перед Євро-2024

Польща обіграла Україну з рахунком 3: 1 у товариському матчі перед Євро-2024 у Варшаві.

Спорт • 8 червня, 00:59 • 39522 перегляди

Став відомий фінальний список гравців збірної України з футболу на чемпіонаті Європи-2024

Національна збірна України з футболу оголосила остаточний список з 26 гравців, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи 2024 року, включаючи воротарів Георгія Бушана, Анатолія Трубіна та Андрія Луніна, захисників Миколу Матвієнка та Віталія Миколенка, півзахисників Андрія Ярмоленка та Олександра Зінченка, а також нападників Артема Довбика та Романа Яремчука.

Спорт • 7 червня, 21:29 • 18242 перегляди

Збірна України з футболу зустрінеться з Польщею в товариському матчі у Варшаві: хто увійшов у заявку

У товариському матчі на Національному стадіоні у Варшаві збірна України зустрінеться з Польщею у складі 26 гравців, включаючи Ярмоленка, Малиновського, Мудрика і Зінченка. В останньому рейтингу ФІФА Польща займає 28-е місце, а Україна-22-е.

Спорт • 7 червня, 13:15 • 16667 перегляди

Без Миколенка: оголошено заявку на товариський матч Україна-Німеччина

Національна збірна України проведе товариський матч проти Німеччини сьогодні на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі. В офіційній заявці на матч, який розпочнеться о 21:45 за київським часом, вказані 25 гравців.

Спорт • 3 червня, 07:23 • 20882 перегляди

Другий українець в історії: Михайлюк вийшов у фінал НБА у складі Бостон Селтікс

Захисник збірної України Святослав Михайлюк вперше у своїй кар'єрі вийшов до фіналу НБА, ставши другим українцем в історії, який здійснив цей подвиг, граючи за "Бостон Селтікс".

Спорт • 28 травня, 12:12 • 36085 перегляди

Нападник “Жирони” та національної збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону в іспанській Ла Лізі

Артем Довбик, нападник «Жирони» та збірної України, став найкращим бомбардиром сезону іспанської Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах, зрівнявшись з досягненням Андрія Шевченка для українців у топ-5 європейських лігах.

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Збірна України оголосила список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав попередню заявку збірної України з футболу на чемпіонат Європи - 2024.

Спорт • 16 травня, 14:51 • 21032 перегляди

Вперше за 5 років "Шахтар" досяг фіналу Кубка України: напередодні "гірняки" упевнено здолали "Чорноморець"

Донецький "Шахтар" розгромив одеський "Чорноморець" з рахунком 4:1 і вперше за п'ять років вийшов у фінал Кубка України.

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Колишній футбольний бос Іспанії Рубіалес заарештований в аеропорту Мадрида

Колишній іспанський футбольний бос Луїс Рубіалес був заарештований в аеропорту Мадрида у зв'язку зі звинуваченнями в корупції, включаючи незаконні контракти, безгосподарність і відмивання грошей під час його президентства в Іспанській футбольній асоціації.

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Слідами Андрія Шевченка: нападник Жирони Артем Довбик вражає Європу бомбардирськими досягненнями

Український нападник Артем Довбик, граючи за "Жирону" в іспанській Ла-Лізі, перетинає позначку 16 забитих голів. Наразі він стає другим українцем після Андрія Шевченка, який забив більше 15 голів у топ-чемпіонатах світу.

Спорт • 2 квітня, 11:04 • 22023 перегляди

Україна обіграла Боснію і Герцеговину та вийшла у фінал плей-оф відбору на Євро-2024 з футболу

Україна перемогла Боснію і Герцеговину з рахунком 2:1 і вийшла до фіналу плей-офф футбольного Євро-2024.

Спорт • 21 березня, 21:55 • 35875 перегляди

Відбір на Євро-2024: став відомий стартовий склад збірної України на матч проти Боснії

Став відомий стартовий склад збірної України на півфінальний матч плей-офф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.

Спорт • 21 березня, 19:11 • 24943 перегляди