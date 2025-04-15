Роман Яремчук став чемпіоном Греції, але це позбавило Україну прямої путівки до Ліги чемпіонів 2025/2026. Вперше з 2008/09 жоден український клуб не зіграє в основній стадії.
Український форвард римської "Роми" Артем Довбик визнаний найкращим гравцем місяця в італійській Серії А. У березні він забив три вирішальні голи у чотирьох матчах.
У форварда збірної України Артема Довбика виявлено інфекцію, тому його участь у грі проти Бельгії під питанням. Також команду покинув Таловєров через травму.
Жеребкування відбору на ЧС-2026 відбудеться 13 грудня 2024 року. Збірні розподілять у 12 групах, переможці груп вийдуть у фінальну стадію, другі місця і 4 найкращі команди Ліги націй зіграють плей-оф.
У 4-му турі Ліги Націй Україна зіграла внічию 1:1 з Чехією. Після цього результату Україна залишається на останньому місці в групі з 4 очками, маючи попереду вирішальні матчі з Албанією та Грузією.
Сергій Ребров назвав стартовий склад збірної України на гру Ліги націй з Чехією. До команди повертається капітан Тарас Степаненко, який замінить у старті Івана Калюжного.
Після поразки від Північної Македонії 0:2 у Лізі націй УЄФА, Олександра Петракова звільнено з посади головного тренера збірної Вірменії. Український спеціаліст очолював команду з січня 2023 року.
Артем Довбик не брав участі у тренуванні збірної України перед грою з Чехією у Лізі націй. Тарас Степаненко тренувався з бандажем, але тренер Ребров сподівається, що всі гравці будуть готові до матчу.
Українська футбольна збірна прибула до Польщі для підготовки до матчів Ліги націй. До команди приєдналися Михайло Мудрик, Артем Довбик та Олександр Сваток, які готуватимуться до ігор з Грузією та Чехією.
Український форвард Артем Довбик підписав 5-річний контракт з італійською 'Ромою'. Трансфер найкращого бомбардира Ла Ліги минулого сезону обійшовся в 30,5 млн євро плюс бонуси.
Сьогодні в Штутгарті національна збірна України зустрінеться з Бельгією в заключному матчі групового раунду Євро-2024.
Україна здобула свою першу перемогу на Євро-2024, обігравши Словаччину з рахунком 2:1 на груповому етапі завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука.
Микола Шапаренко забив перший гол за збірну України на Євро-2024, зрівнявши рахунок 1:1 у матчі зі Словаччиною на 53-й хвилині.
Національна збірна України з футболу, у складі якої відбулися чотири зміни в порівнянні з попереднім складом, зустрінеться зі Словаччиною у другому турі групового етапу Євро-2024 сьогодні в Дюссельдорфі, Німеччина.
Україна та Румунія зійдуться у першому матчі групового етапу Євро-2024.
Сьогодні в Мюнхені Україна зіграє свій перший матч групового етапу Євро-2024 проти Румунії, причому Україна одягне синю форму, а Румунія - жовту.
Сьогодні, 17 червня, у Німеччині збірна України проведе перший матч групового етапу Чемпіонату Європи з футболу-2024. Суперником наших гравців стане збірна Румунії.
Сьогодні національна збірна України проведе товариський матч проти збірної Молдови на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі. Україна займає 22-е місце, А Молдова - 153-е в останньому рейтингу ФІФА.
Польща обіграла Україну з рахунком 3: 1 у товариському матчі перед Євро-2024 у Варшаві.
Національна збірна України з футболу оголосила остаточний список з 26 гравців, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи 2024 року, включаючи воротарів Георгія Бушана, Анатолія Трубіна та Андрія Луніна, захисників Миколу Матвієнка та Віталія Миколенка, півзахисників Андрія Ярмоленка та Олександра Зінченка, а також нападників Артема Довбика та Романа Яремчука.
У товариському матчі на Національному стадіоні у Варшаві збірна України зустрінеться з Польщею у складі 26 гравців, включаючи Ярмоленка, Малиновського, Мудрика і Зінченка. В останньому рейтингу ФІФА Польща займає 28-е місце, а Україна-22-е.
Національна збірна України проведе товариський матч проти Німеччини сьогодні на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі. В офіційній заявці на матч, який розпочнеться о 21:45 за київським часом, вказані 25 гравців.
Захисник збірної України Святослав Михайлюк вперше у своїй кар'єрі вийшов до фіналу НБА, ставши другим українцем в історії, який здійснив цей подвиг, граючи за "Бостон Селтікс".
Артем Довбик, нападник «Жирони» та збірної України, став найкращим бомбардиром сезону іспанської Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах, зрівнявшись з досягненням Андрія Шевченка для українців у топ-5 європейських лігах.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав попередню заявку збірної України з футболу на чемпіонат Європи - 2024.
Донецький "Шахтар" розгромив одеський "Чорноморець" з рахунком 4:1 і вперше за п'ять років вийшов у фінал Кубка України.
Колишній іспанський футбольний бос Луїс Рубіалес був заарештований в аеропорту Мадрида у зв'язку зі звинуваченнями в корупції, включаючи незаконні контракти, безгосподарність і відмивання грошей під час його президентства в Іспанській футбольній асоціації.
Український нападник Артем Довбик, граючи за "Жирону" в іспанській Ла-Лізі, перетинає позначку 16 забитих голів. Наразі він стає другим українцем після Андрія Шевченка, який забив більше 15 голів у топ-чемпіонатах світу.
Україна перемогла Боснію і Герцеговину з рахунком 2:1 і вийшла до фіналу плей-офф футбольного Євро-2024.
Став відомий стартовий склад збірної України на півфінальний матч плей-офф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.