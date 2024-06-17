Україна сьогодні проведе перший матч групового етапу Євро-2024 проти Румунії: названо заявку
Київ • УНН
Сьогодні в Мюнхені Україна зіграє свій перший матч групового етапу Євро-2024 проти Румунії, причому Україна одягне синю форму, а Румунія - жовту.
Збірна України з футболу сьогодні, 17 червня, в Мюнхені на "Арена Мюнхен" проведе свій перший матч групового раунду Євро-2024, проти команди Румунії, пише УНН з посиланням на УАФ.
Заявка збірної України на матч із Румунією (за номерами):
1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.
Утім, як учора повідомив Сергій Ребров, Віталій Миколенко через ушкодження точно не візьме участі в цій зустрічі.
Сьогоднішній матч збірна України проведе в синьому комплекті форми. Румунська команда зіграє в жовтому.
Початок - о 16:00 за київським часом.
Україна стартує на Євро-2024: де дивитися матч зі збірною Румунії, орієнтовні склади команд, ставки букмекерів17.06.24, 06:49 • 24774 перегляди