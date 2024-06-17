Сборная Украины по футболу сегодня, 17 июня, в Мюнхене на "Арена Мюнхен" проведет свой первый матч группового раунда Евро-2024, против команды Румынии, пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Заявка сборной Украины на матч с Румынией (по номерам):

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин, 24. Александр Тымчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

Впрочем, как вчера сообщил Сергей Ребров, Виталий Миколенко из-за повреждения точно не примет участия в этой встрече.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в синем комплекте формы. Румынская команда сыграет в желтом.

Начало - в 16:00 по киевскому времени.

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