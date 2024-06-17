Сегодня, 17 июня, в Германии сборная Украины проведет первый матч группового этапа Чемпионата Европы по футболу-2024. Соперником наших игроков станет сборная Румынии, пишет УНН.

Стадион, судейская бригада, трансляция

Матч состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени. Его даст главный арбитр из Швеции Гленн Нюберг. Судьями на линиях будут его соотечественники Махбуд Бейджи и Андреас Содерквист.

Обязанности четвертого арбитра будет исполнять норвежец Йеспен Эскос. Судьей VAR будет представитель Нидерландов Роб Диперинк.

Прямая трансляция матча на сервисе MEGOGO, а также на региональных каналах "Суспільного".

История противостояний

Сборные Украины и Румынии еще никогда не встречались в рамках отборочных этапов и финальных частей Чемпионатов мира и Европы по футболу - было всего пять товарищеских встреч и одна игра в рамках коммерческого турнирного на Кипре.

Первая игра состоялась 26 февраля 2001 года в Румынии украинцы проиграли, пропустив лишь один гол от соперника.

После этого было еще два поражения и три подряд победы, одна из которых в серии пенальти.

Ориентировочные составы

Румыния: Молдован, Рациу, Дрегушин, Рос, Банку, М. Марин, Р. Марин, Станчу, Манн, Михейле, Пушкаш.

Украина: Лунин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Степаненко, Шапаренко, Судаков, Цыганков, Мудрик, Довбик.

Ставки букмекеров

Букмекеры фаворитом считают подопечных Сергея Реброва фаворитом. Ставки на победу сборной Украины принимаются с коэффициентом 2,04, на победу Румынии - 4,00, на ничью - 3,40.

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