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Україна стартує на Євро-2024: де дивитися матч зі збірною Румунії, орієнтовні склади команд, ставки букмекерів

Київ • УНН

 • 24774 перегляди

Сьогодні, 17 червня, у Німеччині збірна України проведе перший матч групового етапу Чемпіонату Європи з футболу-2024. Суперником наших гравців стане збірна Румунії.

Україна стартує на Євро-2024: де дивитися матч зі збірною Румунії, орієнтовні склади команд, ставки букмекерів

Сьогодні, 17 червня, у Німеччині збірна України проведе перший матч групового етапу Чемпіонату Європи з футболу-2024. Суперником наших гравців стане збірна Румунії, пише УНН.

Стадіон, суддівська бригада, трансляція

Матч відбудеться у Мюнхені на "Альянц-Арені". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Його дасть головний арбітр зі Швеції Гленн Нюберг. Суддями на лініях будуть його співвітчизники Махбуд Бейджі та Андреас Содерквіст.

Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме норвежець Йєспен Ескос. Суддею VAR буде представник Нідерландів Роб Діперінк.

Пряма трансляція матчу на сервісі MEGOGO, а також на регіональних каналах "Суспільного".

Історія протистоянь

Збірні України та Румунії ще ніколи не зустрічалися у рамках відбіркових етапів та фінальних частин Чемпіонатів світу та Європи з футболу – було лише п’ять товариських зустрічей та одна гра у рамках комерційного турнірного на Кіпрі.

Перша гра відбулася 26 лютого 2001 року в Румунії українці програли, пропустивши лише один гол від суперника.

Після цього було ще дві поразки та три поспіль перемоги, одна з яких у серії пенальті.

Орієнтовні склади

Румунія: Молдован, Раціу, Дрегушин, Рос, Банку, М. Марін, Р. Марін, Станчу, Манн, Міхейле, Пушкаш.

Україна: Лунін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко, Степаненко, Шапаренко, Судаков, Циганков, Мудрик, Довбик.

Ставки букмекерів

Букмекери фаворитом вважають підопічних Сергія Реброва. Ставки на перемогу збірної України приймаються з коефіцієнтом 2,04, на перемогу Румунії – 4,00, на нічию – 3,40.

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