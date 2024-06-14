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Євро-2024: в УАФ показали, як українська збірна готується до матчу проти Румунії

Євро-2024: в УАФ показали, як українська збірна готується до матчу проти Румунії

Київ • УНН

 • 12802 перегляди

Національна збірна України з футболу тренується напередодні матчу Євро-2024 проти Румунії.

Збірна Україна з футболу вже тренується напередодні матчу з Румунією, який розпочне її шлях у Євро-2024. Про це пише УНН з посиланням на Українську асоціюють футболу.

Деталі 

В УАФ показали, як українські футболісти готуються до першого матчу в рамках Євро-2024.

Підготовка до першого матчу на Євро-2024 з Румунією

- йдеться в підписі до відео.

Укрпошта презентувала марку з нагоди виходу національної збірної на Євро-202413.06.24, 18:21 • 17170 переглядiв

Доповнення

Як відомо, у понеділок, 17 червня, матчем проти Румунії збірна України з футболу розпочинає свій шлях на Євро-2024.

Стартова гра України  відбудеться у Мюнхені. Початок заплановано на 16:00.

Нагадаємо

Збірна України з футболу розгромила Молдову з рахунком 4:0 у своєму останньому товариському матчі перед Євро-2024.

Володимир Омельченко

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