Євро-2024: в УАФ показали, як українська збірна готується до матчу проти Румунії
Київ • УНН
Національна збірна України з футболу тренується напередодні матчу Євро-2024 проти Румунії.
Збірна Україна з футболу вже тренується напередодні матчу з Румунією, який розпочне її шлях у Євро-2024. Про це пише УНН з посиланням на Українську асоціюють футболу.
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В УАФ показали, як українські футболісти готуються до першого матчу в рамках Євро-2024.
Підготовка до першого матчу на Євро-2024 з Румунією
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Як відомо, у понеділок, 17 червня, матчем проти Румунії збірна України з футболу розпочинає свій шлях на Євро-2024.
Стартова гра України відбудеться у Мюнхені. Початок заплановано на 16:00.
Нагадаємо
Збірна України з футболу розгромила Молдову з рахунком 4:0 у своєму останньому товариському матчі перед Євро-2024.