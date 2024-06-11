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Україна перемогла Молдову з рахунком 4:0 в товариському матчі напередодні Євро-2024

Україна перемогла Молдову з рахунком 4:0 в товариському матчі напередодні Євро-2024

Київ • УНН

 • 16774 перегляди

Збірна України з футболу розгромила Молдову з рахунком 4:0 у своєму останньому товариському матчі перед Євро-2024.

У вівторок, 11 червня, збірна України з футболу перемогла у Молдову в останній товариській зустрічі перед чемпіонатом Європи - 2024.  Про це пише УНН з посиланням на заяву Української асоціації з футболу.

Деталі 

Фінальний свисток арбітра фіксує розгромну перемогу збірної України над командою Молдови! Наші хлопці забили 4 м'ячі в Кишиневі і з гарним настроєм вирушають на Євро-2024!

- йдеться у текстовій трансляції матчу від УАФ. 
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Збірна України з футболу оголосила остаточну заявку гравців, які виступлять на чемпіонаті Європи-2024.

Володимир Омельченко

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