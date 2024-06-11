Україна перемогла Молдову з рахунком 4:0 в товариському матчі напередодні Євро-2024
Київ • УНН
Збірна України з футболу розгромила Молдову з рахунком 4:0 у своєму останньому товариському матчі перед Євро-2024.
У вівторок, 11 червня, збірна України з футболу перемогла у Молдову в останній товариській зустрічі перед чемпіонатом Європи - 2024. Про це пише УНН з посиланням на заяву Української асоціації з футболу.
Деталі
Фінальний свисток арбітра фіксує розгромну перемогу збірної України над командою Молдови! Наші хлопці забили 4 м'ячі в Кишиневі і з гарним настроєм вирушають на Євро-2024!
Нагадаємо
Збірна України з футболу оголосила остаточну заявку гравців, які виступлять на чемпіонаті Європи-2024.