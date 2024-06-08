Став відомий фінальний список гравців збірної України з футболу на чемпіонаті Європи-2024
Київ • УНН
Національна збірна України з футболу оголосила остаточний список з 26 гравців, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи 2024 року, включаючи воротарів Георгія Бушана, Анатолія Трубіна та Андрія Луніна, захисників Миколу Матвієнка та Віталія Миколенка, півзахисників Андрія Ярмоленка та Олександра Зінченка, а також нападників Артема Довбика та Романа Яремчука.
Збірна України з футболу оголосила остаточну заявку гравців, які виступлять на чемпіонаті Європи-2024. Список гравців опубліковано на офіційному сайті УАФ, передає УНН.
Деталі
У травні Україна оголосила попередню заявку на Євро-2024, у яку увійшло саме 26 футболістів. Ця ж заявка могла стати остаточною — за умов відсутності змін від тренерського штабу збірної.
Подати заявку на чемпіонат Європи-2024 збірна України повинна була до 7 червня включно. В останній дозволений день тренерський штаб української збірної оголосив остаточну заявку на турнір.
Заявка збірної України на Євро-2024: список гравців
Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Богдан Михайліченко.
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський.
Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.
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