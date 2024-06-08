Став відомий фінальний список гравців збірної України з футболу на чемпіонаті Європи-2024

ukenru
10:47 • 6489 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 18294 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 30933 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53611 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 69120 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111998 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135878 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138887 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240492 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171157 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 41850 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 19789 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47108 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 25715 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 30080 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240492 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361388 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376723 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292131 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365126 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60158 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76784 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88160 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170694 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173269 перегляди
Актуальне
Став відомий фінальний список гравців збірної України з футболу на чемпіонаті Європи-2024

Став відомий фінальний список гравців збірної України з футболу на чемпіонаті Європи-2024

Київ • УНН

 • 18233 перегляди

Національна збірна України з футболу оголосила остаточний список з 26 гравців, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи 2024 року, включаючи воротарів Георгія Бушана, Анатолія Трубіна та Андрія Луніна, захисників Миколу Матвієнка та Віталія Миколенка, півзахисників Андрія Ярмоленка та Олександра Зінченка, а також нападників Артема Довбика та Романа Яремчука.

Збірна України з футболу оголосила остаточну заявку гравців, які виступлять на чемпіонаті Європи-2024. Список гравців опубліковано на офіційному сайті УАФ, передає УНН.

Деталі

У травні Україна оголосила попередню заявку на Євро-2024, у яку увійшло саме 26 футболістів. Ця ж заявка могла стати остаточною — за умов відсутності змін від тренерського штабу збірної.

Подати заявку на чемпіонат Європи-2024 збірна України повинна була до 7 червня включно. В останній дозволений день тренерський штаб української збірної оголосив остаточну заявку на турнір.

Заявка збірної України на Євро-2024: список гравців

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Богдан Михайліченко.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський.

Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

"Україно, вперед!": Укрпошта анонсувала нову марку на підтримку національної збірної з футболу07.06.24, 16:50 • 14779 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Спорт
viktor-tsyhankovВіктор Циганков
artem-dovbykАртем Довбик
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37