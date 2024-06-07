"Україно, вперед!": Укрпошта анонсувала нову марку на підтримку національної збірної з футболу
Київ • УНН
"Укрпошта" анонсувала нову "футбольну" марку під назвою "Україно, вперед!". В такий спосіб Укрпошта вирішила підтримати національну збірну з футболу, яка зіграє свій перший матч у Німеччині в фінальному турнірі Євро-2024.
На тлі того, що національна збірна України з футболу вийшла у фінал Євро-2024, "Укрпошта" планує випустити нову марку "Україно, вперед!". Про це пише УНН з посиланням на заяву Укрпошти.
Деталі
Національна збірна увірвалася на Євро-2024! Для "синьо-жовтих" це буде четвертий старт у фінальній стадії континентальної першості після змагань у 2012, 2016 та 2020 роках… Нехай цей випуск надихає нашу збірну на нові й нові перемоги, а для нас стане ейфорійною згадкою про них
Марка з'явиться у продажу з 13 червня - її, як і всі новинки, можна буде придбати у відділеннях та філателістичних крамницях. Тираж становить 560 тис. поштових марок. Вартість маркового аркуша – 120 грн.
Укрпошта представила нові марки “Зброя перемоги”14.04.24, 09:07 • 27095 переглядiв
Нагадаємо
На День пам'яті та перемоги над нацизмом 8 травня 2024 року Укрпошта випустила поштову марку "русскій воєнний флот - до дна!", або "корабель на 3". Марку присвятили знищеним кораблям чорноморського флоту рф.