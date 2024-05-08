"Укрпошта" випустила нову марку "русскій воєнний флот - до дна!"

ukenru
17:57 • 16441 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 27221 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 55940 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 152503 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 123924 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 126327 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 121530 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 118813 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111179 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129718 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.7 м/с
57 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 111966 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 68017 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 74899 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 94471 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 55416 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 152517 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 328817 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 410188 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 421148 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 332724 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 27244 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 74899 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 68017 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 84489 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 98986 перегляди
Актуальне
"Укрпошта" випустила нову марку "русскій воєнний флот - до дна!"

"Укрпошта" випустила нову марку "русскій воєнний флот - до дна!"

Київ • УНН

 • 15240 перегляди

На День пам'яті та перемоги над нацизмом 8 травня 2024 року Укрпошта випустила поштову марку "русскій воєнний флот - до дна!", або "корабель на 3". Марку присвятили знищеним кораблям чорноморського флоту рф.

На День пам'яті та перемоги над нацизмом, який Україна та світ вшановують 8 травня, "Укрпошта" випустила марку "русскій воєнний флот – до дна!" або "корабель на 3", яка присвячена знищеним кораблям чорноморського флоту рф. Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Telegram, пише УНН.

Друзі, сьогодні Україна та світ відзначають День памʼяті та перемоги над нацизмом. Саме тому ми вирішили, що варто саме сьогодні запустити марку"русскій воєнний флот – до дна!" або "корабель на 3", яка відзначає перемогу над сучасним нацизмом у морі,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Ігор Смілянський зазначив, що колись на параді перемоги у 1945 кидали знамена переможених фашистських військ на землю червоної площі. Тепер, наголосив він, ми мріємо, що на параді перемоги кидатимуть знамена вже знищених російських військ біля Головпоштамту на Майдані. Генеральний директор Укрпошти зауважив, що для цього компанія навіть готова прибрати парковку для велосипедів.

Нову марку можна придбати у відділеннях Укрпошти вже з 8 травня 2024 року. При цьому компанія розігрує тисячу рамок, в якій усі три марки "корабель" та перша, з погашенням. Вартість кожної з них становить 1 500 гривень: 1 000 гривня з кожної піде на благодійний внесок. Кошти спрямують на допомогу Збройним Силам України та машини для розмінування.

Нагадаємо

Укрпошта презентувала новий блок з 6 поштових марок із зображенням озброєння українського виробництва - безпілотників, артилерійських систем та бронетехніки, створений за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrposhtaУкрпошта
telegramTelegram
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36