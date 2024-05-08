"Укрпошта" випустила нову марку "русскій воєнний флот - до дна!"
Київ • УНН
На День пам'яті та перемоги над нацизмом 8 травня 2024 року Укрпошта випустила поштову марку "русскій воєнний флот - до дна!", або "корабель на 3". Марку присвятили знищеним кораблям чорноморського флоту рф.
На День пам'яті та перемоги над нацизмом, який Україна та світ вшановують 8 травня, "Укрпошта" випустила марку "русскій воєнний флот – до дна!" або "корабель на 3", яка присвячена знищеним кораблям чорноморського флоту рф. Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Telegram, пише УНН.
Друзі, сьогодні Україна та світ відзначають День памʼяті та перемоги над нацизмом. Саме тому ми вирішили, що варто саме сьогодні запустити марку"русскій воєнний флот – до дна!" або "корабель на 3", яка відзначає перемогу над сучасним нацизмом у морі,
Деталі
Ігор Смілянський зазначив, що колись на параді перемоги у 1945 кидали знамена переможених фашистських військ на землю червоної площі. Тепер, наголосив він, ми мріємо, що на параді перемоги кидатимуть знамена вже знищених російських військ біля Головпоштамту на Майдані. Генеральний директор Укрпошти зауважив, що для цього компанія навіть готова прибрати парковку для велосипедів.
Нову марку можна придбати у відділеннях Укрпошти вже з 8 травня 2024 року. При цьому компанія розігрує тисячу рамок, в якій усі три марки "корабель" та перша, з погашенням. Вартість кожної з них становить 1 500 гривень: 1 000 гривня з кожної піде на благодійний внесок. Кошти спрямують на допомогу Збройним Силам України та машини для розмінування.
Нагадаємо
Укрпошта презентувала новий блок з 6 поштових марок із зображенням озброєння українського виробництва - безпілотників, артилерійських систем та бронетехніки, створений за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.