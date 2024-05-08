"Укрпочта" выпустила новую марку "русский военный флот - до дна!"

На День памяти и победы над нацизмом, который Украина и мир чтят 8 мая, "Укрпочта" выпустила марку "русский военный флот - до дна!" или "корабль на 3", которая посвящена уничтоженным кораблям черноморского флота рф. Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский в Telegram, пишет УНН.

Друзья, сегодня Украина и мир отмечают День памяти и победы над нацизмом. Именно поэтому мы решили, что стоит именно сегодня запустить марку "Русский военный флот - до дна!" или "корабль на 3", которая отмечает победу над современным нацизмом в море, - говорится в сообщении.

Детали

Игорь Смелянский отметил, что когда-то на параде победы в 1945 бросали знамена побежденных фашистских войск на землю красной площади. Теперь, подчеркнул он, мы мечтаем, что на параде победы будут бросать знамена уже уничтоженных российских войск возле Главпочтамта на Майдане. Генеральный директор Укрпочты отметил, что для этого компания даже готова убрать парковку для велосипедов.

Новую марку можно приобрести в отделениях Укрпочты уже с 8 мая 2024 года. При этом компания разыгрывает тысячу рамок, в которой все три марки "корабль" и первая, с погашением. Стоимость каждой из них составляет 1 500 гривен: 1 000 гривен с каждой пойдет на благотворительный взнос. Средства направят на помощь Вооруженным Силам Украины и машины для разминирования.

Напомним,

Укрпочта представила новый блок из 6 почтовых марок с изображением вооружения украинского производства - беспилотников, артиллерийских систем и бронетехники, созданный при содействии Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.