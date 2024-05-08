ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

"Укрпочта" выпустила новую марку "русский военный флот - до дна!"

"Укрпочта" выпустила новую марку "русский военный флот - до дна!"

Киев  •  УНН

8 мая 2024, 09:19  •  6924 просмотра

Read in English

На День памяти и победы над нацизмом 8 мая 2024 года Укрпочта выпустила почтовую марку "русский военный флот - до дна!", или "корабль на 3". Марку посвятили уничтоженным кораблям Черноморского флота рф.

На День памяти и победы над нацизмом, который Украина и мир чтят 8 мая, "Укрпочта" выпустила марку "русский военный флот - до дна!" или "корабль на 3", которая посвящена уничтоженным кораблям черноморского флота рф. Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский в Telegram, пишет УНН.

Друзья, сегодня Украина и мир отмечают День памяти и победы над нацизмом. Именно поэтому мы решили, что стоит именно сегодня запустить марку "Русский военный флот - до дна!" или "корабль на 3", которая отмечает победу над современным нацизмом в море,

- говорится в сообщении.

Детали

Игорь Смелянский отметил, что когда-то на параде победы в 1945 бросали знамена побежденных фашистских войск на землю красной площади. Теперь, подчеркнул он, мы мечтаем, что на параде победы будут бросать знамена уже уничтоженных российских войск возле Главпочтамта на Майдане. Генеральный директор Укрпочты отметил, что для этого компания даже готова убрать парковку для велосипедов.

Новую марку можно приобрести в отделениях Укрпочты уже с 8 мая 2024 года. При этом компания разыгрывает тысячу рамок, в которой все три марки "корабль" и первая, с погашением. Стоимость каждой из них составляет 1 500 гривен: 1 000 гривен с каждой пойдет на благотворительный взнос. Средства направят на помощь Вооруженным Силам Украины и машины для разминирования.

Напомним,

Укрпочта представила новый блок из 6 почтовых марок с изображением вооружения украинского производства - беспилотников, артиллерийских систем и бронетехники, созданный при содействии Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrposhtaУкрпочта
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  41700 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  154687 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  145162 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  148134 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  226502 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109575 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120563 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120667 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120905 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  229128 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Новости по теме
"Укрпочта" выпустила новую марку "русский военный флот - до дна!"

"Укрпочта" выпустила новую марку "русский военный флот - до дна!"

  •  6924 просмотра
Во время массированной атаки враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть - Евлаш

Во время массированной атаки враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть - Евлаш

  •  8542 просмотра
США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ

США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ

  •  7148 просмотра
В Польше задержали российского дезертира: хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине

В Польше задержали российского дезертира: хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине

  •  8210 просмотра
Германия направила два военных корабля в Южнокитайское море на фоне напряженности между КНР и Тайванем

Германия направила два военных корабля в Южнокитайское море на фоне напряженности между КНР и Тайванем

  •  6600 просмотра
Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

  •  6299 просмотра
россияне за сутки атаковали 6 населенных пунктов Донетчины: предварительно - без пострадавших

россияне за сутки атаковали 6 населенных пунктов Донетчины: предварительно - без пострадавших

  •  8918 просмотра
По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго

По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго

  •  11028 просмотра
Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук

  •  9399 просмотра
Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: назначено первое заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы

Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: назначено первое заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы

  •  8850 просмотра

Популярные

На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО

На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО

  •  149289 просмотра
В Киеве работает ППО

В Киеве работает ППО

  •  149678 просмотра
В Запорожье раздаются взрывы

В Запорожье раздаются взрывы

  •  149662 просмотра
На Киевщине работают силы ПВО

На Киевщине работают силы ПВО

  •  146127 просмотра
Военные учения Польши, США и стран Балтии Astral Knight-24 стартовали

Военные учения Польши, США и стран Балтии Astral Knight-24 стартовали

  •  125560 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

  •  185469 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  226502 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  227037 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  336813 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  492894 просмотра

"Укрпочта" выпустила новую марку "русский военный флот - до дна!"

На День памяти и победы над нацизмом 8 мая 2024 года Укрпочта выпустила почтовую марку "русский военный флот - до дна!", или "корабль на 3". Марку посвятили уничтоженным кораблям Черноморского флота рф.

Общество •   •  6924 просмотра
"Укрпочта" выпустила новую марку "русский военный флот - до дна!"

Во время массированной атаки враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть - Евлаш

Во время массированной атаки россия применила против Украины широкий спектр оружия, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты, такие как "Кинжал", "Искандер-М", "Калибр", Х-101, Х-555, беспилотники "Шахид" и другие.

Война •   •  8542 просмотра
Во время массированной атаки враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть - Евлаш

США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ

США приостанавливают поставки оружия в Израиль из-за опасений относительно возможного вторжения в Рафах в Газе.

Новости Мира •   •  7148 просмотра
США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ

В Польше задержали российского дезертира: хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине

41-летний российский солдат дезертировал с фронта в Украине и был задержан в Польше после того, как незаконно пересек белорусскую границу, пытаясь попасть в Европу.

Война •   •  8210 просмотра
В Польше задержали российского дезертира: хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине

Германия направила два военных корабля в Южнокитайское море на фоне напряженности между КНР и Тайванем

Германия отправляет два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион на фоне роста напряженности между Китаем и Тайванем за свободу судоходства и торговых путей.

Новости Мира •   •  6600 просмотра
Германия направила два военных корабля в Южнокитайское море на фоне напряженности между КНР и Тайванем

Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

По словам Гиты Гопинат из МВФ, доллар США остается доминирующей валютой, на которую приходится более 80% торговых операций и почти 60% валютных резервов, несмотря на рост геополитических рисков и постепенную диверсификацию в другие валюты.

Экономика •   •  6299 просмотра
Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

россияне за сутки атаковали 6 населенных пунктов Донетчины: предварительно - без пострадавших

За прошедшие сутки россияне атаковали 6 населенных пунктов в Донецкой области, повредив 10 гражданских объектов, в том числе 9 жилых домов и хозяйственную постройку, но жертв не было зафиксировано.

Война •   •  8918 просмотра
россияне за сутки атаковали 6 населенных пунктов Донетчины: предварительно - без пострадавших

По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго

Из-за массированной атаки российских ракет и беспилотников на энергетические объекты в нескольких регионах возможны отключения электроэнергии по всей стране с 18:00 до 23:00.

Общество •   •  11028 просмотра
По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук

Украина потеряла более 8 ГВт энергетических мощностей из-за систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру с марта.

Война •   •  9399 просмотра
Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук

Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: назначено первое заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы

Две женщины и ребенок погибли и еще 7 человек получили ранения возле закрытого укрытия в Деснянском районе Киева 1 июня 2023 года. Первое судебное заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы состоится в Деснянском районном суде 30 мая.

Война •   •  8850 просмотра
Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: назначено первое заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы