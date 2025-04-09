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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26333 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По словам Смелянского, ранее "Укрпочта" покупала куриные ноги для защиты от собак. Также было 2 тысячи компьютеров на 11 тысяч отделений, где почта открывалась 15 минут.

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Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Из-за новых правил фармрынка аптеки могут закрыться, особенно в селах и прифронтовых зонах. "Укрпочта" и "Новая Почта" не могут полностью заменить аптеки.

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Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

"Укрпочта" анонсировала выпуск почтовых марок "Город Героев. Мариуполь" с частицами стали из "Азовстали". Марки посвящены защитникам города и жертвам бомбардировки Драмтеатра, тираж составит 400 тысяч экземпляров.

Общество • 10 марта, 17:49 • 33476 просмотра

Осталось три дня на оформление "Зимней поддержки" - "Дия"

Украинцы могут получить 1000 гривен от государства через программу "Зимней еПоддержки". Средства будут доступны до конца 2025 года на определенные категории товаров и услуг.

Общество • 26 февраля, 13:59 • 24208 просмотра

"Укрпочта" выпустила марку с изображением разрушенной станции Волновахи

"Укрпочта" представила новую марку из серии "Города героев", посвященную Волновахе и ее железнодорожной станции. Марка чтит память погибшей начальницы вокзала Елены Брусенко, которая до последнего помогала местным жителям.

Общество • 19 февраля, 01:32 • 33310 просмотра

В Покровске появится мобильное отделение "Укрпочты": как будет работать

В Покровске, где из-за обстрелов разрушены отделения Укрпочты, запускают мобильное отделение на бронированном авто. В городе, где остается 7 тысяч жителей, почти полностью разрушен центр.

Общество • 29 января, 14:00 • 24385 просмотра

Услуги банка Укрпочты станут доступными в течение полугода - Смелянский

Банк Укрпочты начнет работу в течение 4-6 месяцев и сосредоточится на базовых финансовых услугах. Новая сеть охватит более 4400 стационарных и 1900 передвижных отделений по всей стране.

Общество • 28 января, 15:44 • 52585 просмотра

Правительство передает PIN Банк в распоряжение Укрпочте для создания "почтового банка"

Правительство передает акции PIN Банка, конфискованные у российских олигархов, Укрпочте для создания почтового банка. Это позволит сэкономить до 5 млрд грн и улучшить доступ к банковским услугам по всей стране.

Экономика • 28 января, 11:33 • 27258 просмотра

Российский дрон поразил машину Укрпочты в Покровске

Российский дрон атаковал автомобиль Укрпочты в прифронтовом Покровске, водители не пострадали. Почта продолжает работать в формате передвижного отделения для 7 тысяч местных жителей.

Общество • 28 января, 11:16 • 27409 просмотра

Правительство выделило дополнительные 5 млрд грн для выплат "зимней тысячи"

Правительство выделило 5 миллиардов гривен из резервного фонда на программу «Зимняя электронная поддержка». Также был усовершенствован механизм выплат для людей старше 60 лет и инвалидов через «Укрпочту» также был усовершенствован.

Экономика • 13 января, 09:42 • 28998 просмотра

"Укрпочта" закроет последнее отделение в прифронтовом Покровске

В Покровске Донецкой области до 15 января закроется отделение Укрпочты, город без света и газа. В населенном пункте остаются 7200 жителей, работают несколько магазинов и пунктов несокрушимости.

Общество • 8 января, 23:47 • 22874 просмотра

В Покровске усилились обстрелы, света и газа нет - ГВА

В Покровске усилились обстрелы, город остался без света, газа и воды. Из 7200 оставшихся жителей продолжается эвакуация в Ивано-Франковскую область.

Общество • 8 января, 11:53 • 47123 просмотра

Первые почтоматы «Укрпочты» могут появиться в первом квартале 2025 года

«Укрпочта» планирует установить первые почтоматы в Киеве и Одессе в первом квартале 2025 года. Компания также готовит новое мобильное приложение, доставку на следующий день и открытие международного сортировочного центра.

Экономика • 7 января, 10:58 • 26421 просмотра

«Укрпочта» планирует выпуск в 2025 году новых марок, несмотря на падение спроса на них - Смелянский

«Укрпочта» планирует выпустить новые марки, посвященные Мариуполю и ВСУ, несмотря на снижение спроса. Последней успешной была марка в честь победы Усика над Фьюри, выпущенная в декабре.

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Более 900 млн гривен было потрачено в рамках «Зимней еПоддержки» в отделениях «Укрпочты» - Смелянский

Более 1,2 млн украинцев получили «Зимнюю еПоддержку» через Укрпочту на сумму более 900 млн грн. Около 800 млн грн ушло на коммунальные услуги, остальные - на товары украинских производителей и периодику.

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В Украине со следующего года будут новые тарифы на почтовые марки: какие цены

С 1 января 2025 года Укрпочта меняет стоимость почтовых марок, маркированных конвертов с буквенными номиналами и продукции «Собственная марка». Изменения связаны с повышением стоимости услуг пересылки письменной корреспонденции.

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Укрпочта выпустила новую рождественскую марку: как выглядит

Укрпочта представила финальный почтовый выпуск года - блок «Новая радость стала» из пяти марок. Выпуск создан на основе вытынанки художницы Натальи Аксененко и посвящен украинским рождественским традициям.

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Укрпочта переходит на новые тарифы на посылки: что изменится с 2025 года

С 1 января 2025 года Укрпочта переходит на тарификацию посылок исключительно по объему, отказываясь от веса. Новая система будет включать 8 размеров тарифов, сохраняя самый низкий тариф без изменений.

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Укрпочта выпустила марку в честь исторической победы Усика над Фьюри

Укрпочта презентовала новую марку «Усик - Мир любит сильных» после победы боксера над Тайсоном Фьюри. Украинский чемпион сохранил все титулы в супертяжелом весе и превзошел британца по количеству точных ударов.

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Уже более 9 миллионов украинцев подали заявки на "зимнюю тысячу"

Более 9 млн граждан, включая 2 млн детей, подали заявки на получение "Зимней еПоддержки". Большинство средств тратится на коммунальные услуги, интернет и благотворительность для ВСУ.

Общество • 15 декабря, 12:56 • 27097 просмотра

На Николаевщине вражеский дрон атаковал авто «Укрпочты» в Николаевской области

Российские военные атаковали FPV-дроном автомобиль «Укрпочты» в Куцурубской общине. Водитель получил ранения и находится в тяжелом состоянии в больнице.

Война • 14 декабря, 16:32 • 33830 просмотра

Программой «Доступные лекарства» можно будет в каждой аптеке Украины - Шмыгаль

Кабмин принял постановление о расширении программы «Доступные лекарства» на все аптеки Украины. Украинцы смогут получить почти 600 медизделий и лекарств бесплатно или с небольшой доплатой.

политика • 13 декабря, 12:08 • 15682 просмотра

Как заказать лекарства с доставкой, если рядом нет аптек: объяснение от Минздрава

Минздрав запустил сервис «Укрпочта. Аптека» для бесплатной доставки лекарств в отдаленные районы. Доступно 10 тысяч безрецептурных препаратов и лекарства по программе «Доступные лекарства».

Здоровье • 13 декабря, 09:35 • 13416 просмотра

Укрпочта выпускает благотворительную марку с Александром Усиком: что особенного

16 декабря состоится презентация новой почтовой марки "Usyk. Мир любит сильных". Все средства от продажи пойдут на помощь ВСУ через фонд Usyk Foundation.

Анонсы • 12 декабря, 20:18 • 31718 просмотра

В 2025 году в Украине расширят программу "Доступные лекарства": что изменится

Минздрав расширит программу "Доступные лекарства" в 2025 году, добавив более 30 новых препаратов и увеличив бюджет до 6,6 млрд грн. впервые программа будет включать лекарства для детей и новые формы медикаментов.

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Минсоцполитики прорабатывает подходы, чтобы женщины сами выбрали, когда идти в отпуск по уходу за ребенком

Министерство разрабатывает новый подход, который позволит женщинам самостоятельно выбирать период отпуска по уходу за ребенком. Также планируется расширение программы "муниципальная няня" и внедрение системной поддержки семей.

Общество • 6 декабря, 12:15 • 17152 просмотра

Курс валют на 6 декабря: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5975 грн/долл. , что на 7 копеек крепче. Курс евро установлен на уровне 43,81 грн/евро.

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Более 2 млн украинцев автоматически получат 1000 грн из-за "зимней еподдержки"

"Укрпочта" автоматически выплатит 1000 грн получателям пенсий и субсидий по программе "Зимняя еподдержка". Через" Дію "уже подано более 5 млн заявок, а программа" Доступные лекарства " расширится с 2025 года.

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"Зимняя еПоддержка": заявки подали уже почти 5 млн украинцев

Почти 5 млн украинцев подали заявки на зимнюю выплату "еПоддержки". Благодаря присоединению Укрпочты дополнительно 2 млн пенсионеров и получателей соцвыплат смогут получить 1000 гривен.

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Руководитель "Укрпочты" Смелянский будет координировать реформу таможни: какие полномочия будет иметь

Кабмин назначил Игоря Смелянского правительственным уполномоченным по реформированию таможенных органов. Он будет координировать реформу таможни и возглавит межведомственную рабочую группу с широким спектром задач.

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