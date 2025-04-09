В 2025 году в Украине расширят программу "Доступные лекарства": что изменится

Минздрав расширит программу "Доступные лекарства" в 2025 году, добавив более 30 новых препаратов и увеличив бюджет до 6,6 млрд грн. впервые программа будет включать лекарства для детей и новые формы медикаментов.