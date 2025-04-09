По словам Смелянского, ранее "Укрпочта" покупала куриные ноги для защиты от собак. Также было 2 тысячи компьютеров на 11 тысяч отделений, где почта открывалась 15 минут.
Из-за новых правил фармрынка аптеки могут закрыться, особенно в селах и прифронтовых зонах. "Укрпочта" и "Новая Почта" не могут полностью заменить аптеки.
"Укрпочта" анонсировала выпуск почтовых марок "Город Героев. Мариуполь" с частицами стали из "Азовстали". Марки посвящены защитникам города и жертвам бомбардировки Драмтеатра, тираж составит 400 тысяч экземпляров.
Украинцы могут получить 1000 гривен от государства через программу "Зимней еПоддержки". Средства будут доступны до конца 2025 года на определенные категории товаров и услуг.
"Укрпочта" представила новую марку из серии "Города героев", посвященную Волновахе и ее железнодорожной станции. Марка чтит память погибшей начальницы вокзала Елены Брусенко, которая до последнего помогала местным жителям.
В Покровске, где из-за обстрелов разрушены отделения Укрпочты, запускают мобильное отделение на бронированном авто. В городе, где остается 7 тысяч жителей, почти полностью разрушен центр.
Банк Укрпочты начнет работу в течение 4-6 месяцев и сосредоточится на базовых финансовых услугах. Новая сеть охватит более 4400 стационарных и 1900 передвижных отделений по всей стране.
Правительство передает акции PIN Банка, конфискованные у российских олигархов, Укрпочте для создания почтового банка. Это позволит сэкономить до 5 млрд грн и улучшить доступ к банковским услугам по всей стране.
Российский дрон атаковал автомобиль Укрпочты в прифронтовом Покровске, водители не пострадали. Почта продолжает работать в формате передвижного отделения для 7 тысяч местных жителей.
Правительство выделило 5 миллиардов гривен из резервного фонда на программу «Зимняя электронная поддержка». Также был усовершенствован механизм выплат для людей старше 60 лет и инвалидов через «Укрпочту» также был усовершенствован.
В Покровске Донецкой области до 15 января закроется отделение Укрпочты, город без света и газа. В населенном пункте остаются 7200 жителей, работают несколько магазинов и пунктов несокрушимости.
В Покровске усилились обстрелы, город остался без света, газа и воды. Из 7200 оставшихся жителей продолжается эвакуация в Ивано-Франковскую область.
«Укрпочта» планирует установить первые почтоматы в Киеве и Одессе в первом квартале 2025 года. Компания также готовит новое мобильное приложение, доставку на следующий день и открытие международного сортировочного центра.
«Укрпочта» планирует выпустить новые марки, посвященные Мариуполю и ВСУ, несмотря на снижение спроса. Последней успешной была марка в честь победы Усика над Фьюри, выпущенная в декабре.
Более 1,2 млн украинцев получили «Зимнюю еПоддержку» через Укрпочту на сумму более 900 млн грн. Около 800 млн грн ушло на коммунальные услуги, остальные - на товары украинских производителей и периодику.
С 1 января 2025 года Укрпочта меняет стоимость почтовых марок, маркированных конвертов с буквенными номиналами и продукции «Собственная марка». Изменения связаны с повышением стоимости услуг пересылки письменной корреспонденции.
Укрпочта представила финальный почтовый выпуск года - блок «Новая радость стала» из пяти марок. Выпуск создан на основе вытынанки художницы Натальи Аксененко и посвящен украинским рождественским традициям.
С 1 января 2025 года Укрпочта переходит на тарификацию посылок исключительно по объему, отказываясь от веса. Новая система будет включать 8 размеров тарифов, сохраняя самый низкий тариф без изменений.
Укрпочта презентовала новую марку «Усик - Мир любит сильных» после победы боксера над Тайсоном Фьюри. Украинский чемпион сохранил все титулы в супертяжелом весе и превзошел британца по количеству точных ударов.
Более 9 млн граждан, включая 2 млн детей, подали заявки на получение "Зимней еПоддержки". Большинство средств тратится на коммунальные услуги, интернет и благотворительность для ВСУ.
Российские военные атаковали FPV-дроном автомобиль «Укрпочты» в Куцурубской общине. Водитель получил ранения и находится в тяжелом состоянии в больнице.
Кабмин принял постановление о расширении программы «Доступные лекарства» на все аптеки Украины. Украинцы смогут получить почти 600 медизделий и лекарств бесплатно или с небольшой доплатой.
Минздрав запустил сервис «Укрпочта. Аптека» для бесплатной доставки лекарств в отдаленные районы. Доступно 10 тысяч безрецептурных препаратов и лекарства по программе «Доступные лекарства».
16 декабря состоится презентация новой почтовой марки "Usyk. Мир любит сильных". Все средства от продажи пойдут на помощь ВСУ через фонд Usyk Foundation.
Минздрав расширит программу "Доступные лекарства" в 2025 году, добавив более 30 новых препаратов и увеличив бюджет до 6,6 млрд грн. впервые программа будет включать лекарства для детей и новые формы медикаментов.
Министерство разрабатывает новый подход, который позволит женщинам самостоятельно выбирать период отпуска по уходу за ребенком. Также планируется расширение программы "муниципальная няня" и внедрение системной поддержки семей.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5975 грн/долл. , что на 7 копеек крепче. Курс евро установлен на уровне 43,81 грн/евро.
"Укрпочта" автоматически выплатит 1000 грн получателям пенсий и субсидий по программе "Зимняя еподдержка". Через" Дію "уже подано более 5 млн заявок, а программа" Доступные лекарства " расширится с 2025 года.
Почти 5 млн украинцев подали заявки на зимнюю выплату "еПоддержки". Благодаря присоединению Укрпочты дополнительно 2 млн пенсионеров и получателей соцвыплат смогут получить 1000 гривен.
Кабмин назначил Игоря Смелянского правительственным уполномоченным по реформированию таможенных органов. Он будет координировать реформу таможни и возглавит межведомственную рабочую группу с широким спектром задач.