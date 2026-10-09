Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные факты

$44.850.0150.140.02
ukenru
Эксклюзив
05:59 • 16541 просмотра
Украина вернулась в клуб стран-производителей баллистических ракет: что изменило первое боевое применение FP-7
05:28 • 15064 просмотра
Посланники Трампа могут снова отправиться в москву на переговоры с путиным - Axios
05:13 • 13409 просмотра
рф атаковала Украину 136 дронами: обезврежены 114, в том числе более 80% реактивных
04:58 • 13989 просмотра
В Подмосковье вспыхнул мощный пожар со взрывами после объявления об опасности атаки дроновVideo
04:36 • 14446 просмотра
В России атаковали завод, который производит компоненты топлива для ракет Х-101 и Х-55 в Тверской области
03:55 • 14869 просмотра
Украинские контратаки в направлении реки Жеребец не дают россиянам развить наступление на Лиман — ISW
02:38 • 19389 просмотра
Литва передала Украине критически важное оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры
9 октября, 01:17 • 19294 просмотра
россияне вспомнили технологии Первой мировой войны, чтобы защитить НПЗ от украинских дронов — насколько это эффективно
9 октября, 00:58 • 18205 просмотра
Украинский «Бебрадрон» с дальностью до 45 км получил допуск Минобороны — что известно о новом ударном БПЛА
9 октября, 00:16 • 14230 просмотра
Показательное наказание или правосудие — Россия будет судить своих военнослужащих за расстрел 7 гражданских в Покровске
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
4м/с
78%
744мм
Популярные новости
Принц Гарри раскрыл необычное семейное правило, которого они с Меган Маркл придерживаются ради счастливого брака8 октября, 22:06 • 16418 просмотра
Дженнифер Лоуренс назвала Кортни Кардашьян невыносимой — звезда реалити-шоу неожиданно отреагировала на критику8 октября, 23:06 • 15606 просмотра
Кортни Кардашьян ответила на слухи о том, что Трэвис Баркер изолирует её от семьи9 октября, 00:05 • 18402 просмотра
Disney готовит конкурента IMAX и ведёт переговоры с крупнейшими киностудиями Голливуда9 октября, 00:37 • 15731 просмотра
Звезда «Игры престолов» рассказал, чем новый сериал о Гарри Поттере удивит зрителей9 октября, 01:06 • 12544 просмотра
публикации
Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные фактыPhoto06:13 • 10860 просмотра
Украина вернулась в клуб стран-производителей баллистических ракет: что изменило первое боевое применение FP-7
Эксклюзив
05:59 • 16543 просмотра
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"8 октября, 13:55 • 41622 просмотра
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto8 октября, 12:39 • 37413 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
8 октября, 07:36 • 55347 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Принц Гарри
Меган Маркл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные фактыPhoto06:13 • 10861 просмотра
Принц Гарри рассказал, как морально и эмоционально заболел после переезда из Великобритании03:04 • 11001 просмотра
Дочь Холли Берри встала на защиту матери после обвинений в насилии над сыном02:05 • 11431 просмотра
Звезда «Игры престолов» рассказал, чем новый сериал о Гарри Поттере удивит зрителей9 октября, 01:06 • 12637 просмотра
Disney готовит конкурента IMAX и ведёт переговоры с крупнейшими киностудиями Голливуда9 октября, 00:37 • 15818 просмотра
Актуальное
The New York Times
Dassault Rafale
Отопление
Х-101
Техника

Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные факты

Киев • УНН

 • 10864 просмотра

9 октября отмечают Всемирный день почты, учреждённый после создания Генерального почтового союза в 1874 году. В Украине почта во время войны обеспечивает логистику, гуманитарные доставки и связь с миллионами людей.

Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные факты

Ежегодно 9 октября мир отмечает Всемирный день почты — праздник, посвящённый одному из важнейших изобретений человечества. На протяжении веков почта остаётся удобным способом коммуникации между людьми, городами и континентами. Сегодня это не просто доставка бумажных писем, а глобальная логистика, которая поддерживает международную торговлю и соединяет миллионы людей, УНН расскажет об истории этого дня, почте в Украине и интересных фактах

Почему Всемирный день почты отмечают 9 октября

Дата 9 октября выбрана не случайно: именно в этот день в 1874 году во время международного конгресса в Берне, в Швейцарии, представители 22 стран подписали Бернский договор. Этот документ учредил Генеральный почтовый союз, который в 1878 году переименовали во Всемирный почтовый союз.

Ранее каждое государство устанавливало собственные тарифы, правила и требования к оформлению, что требовало заключения сотен двусторонних соглашений. Доставка письма между континентами стоила чрезвычайно дорого и занимала месяцы из-за бесконечных таможенных и бюрократических процедур. Бернский договор объединил страны в единую почтовую систему с унифицированными тарифами. Это стало настоящей информационной революцией XIX века.

Официальное решение о ежегодном праздновании Всемирного дня почты именно 9 октября приняли в 1969 году на XIV Конгрессе ВПС в Токио. С тех пор этот день символизирует единство и международное сотрудничество.

Как менялась почта

Ещё несколько десятилетий назад основной задачей почтовых работников была пересылка бумажных писем, праздничных открыток и периодической прессы. Письма ждали неделями, а связь с родственниками за границей требовала терпения.

С появлением интернета классические рукописные письма уступили место электронной почте и мессенджерам. Однако это не уничтожило почтовую отрасль, а привело её к масштабной трансформации. Стремительное развитие электронной коммерции превратило почтовых операторов в логистические компании. Главным объектом доставки стали посылки и товары из интернет-магазинов.

Современная почта — это высокотехнологичный сервис. Традиционные отделения дополняются сетями круглосуточных постаматов, мобильными приложениями для отслеживания отправлений в режиме реального времени, искусственным интеллектом для оптимизации маршрутов и автоматическими сортировочными линиями, которые обрабатывают тысячи посылок в час.

Как работает украинская почта во время войны

В условиях полномасштабной войны украинская почтовая система — как государственная "Укрпочта", так и частные операторы, в частности "Новая почта", — продемонстрировала удивительную устойчивость и стала важным элементом национальной безопасности.

Важным фактором развития украинской почтовой логистики стала зарубежная сеть. Выход "Новой почты" на европейский рынок во время войны. Компания открыла собственные отделения под брендом Nova Post во многих странах Европы — Польше, Германии, Чехии, Румынии, Литве, Италии, Испании, Франции и многих других. Это позволило миллионам украинцев за границей легко и быстро отправлять и получать посылки из дома, поддерживая связь с родными.

Кроме того, украинские операторы выстроили мощную гуманитарную логистику, бесплатно доставляя  медикаменты и военное снаряжение. Несмотря на закрытое гражданское авиасообщение, "Укрпочта" совместно с международными партнёрами наладила альтернативные наземные и авиационные маршруты через страны Европы, сохранив экспорт для украинского бизнеса.

12 апреля 2022 года "Укрпочта" ввела в обращение легендарную почтовую марку "Русскій воєнний корабль, іді...!". Идея создать марку возникла после отважного ответа украинского пограничника с острова Змеиный на требование российского крейсера сдаться. Конкурс на лучший эскиз собрал более 1700 работ художников со всего мира, а победителем стал украинский иллюстратор Борис Грох.

Первый тираж марки составил 1 миллион экземпляров: 500 тысяч для отправлений по Украине и 500 тысяч для международной почты. Выпуск вызвал небывалый ажиотаж и километровые очереди возле Главпочтамта в Киеве. Символично, что уже на следующий день после выпуска марки, 13 апреля, тот же российский флагман "москва" был поражён украинскими ракетами "Нептун" и затонул, сделав марку пророческой. Впоследствии, 23 мая 2022 года, "Укрпочта" выпустила вторую серию — "Русскій воєнний корабль ... ВСЬО!" рекордным тиражом в 5 миллионов экземпляров. Продажи этих марок и благотворительные аукционы собрали десятки миллионов гривен на помощь ВСУ.

Интересные факты о почте

  • Первая в мире почтовая марка появилась в Великобритании в мае 1840 года и вошла в историю под названием «Чёрный пенни». На ней был изображён профиль королевы Виктории.
    • Самое отдалённое почтовое отделение расположено в Антарктиде, на станции Порт-Локрой. Несмотря на экстремальные условия и ледяные ветры, отсюда ежегодно отправляют более 70 тысяч открыток во все уголки планеты.
      • В Канаде у Санта-Клауса есть официальный почтовый индекс — H0H 0H0, который словно воспроизводит его фирменное «Ho-ho-ho». Ежегодно почтовые работники отвечают на миллионы писем от детей.
        • В XIX–XX веках во многих мегаполисах мира, в частности в Париже, Берлине и Нью-Йорке, действовала подземная пневмопочта, где капсулы с письмами перемещались по трубам с помощью сжатого воздуха.

          Александра Месенко

          ОбществоНовости МираУНН Liteпубликации
          Война в Украине
          Нова Пошта
          Антарктида
          Швейцария
          Токио
          Укрпочта
          Нью-Йорк
          Канада
          Париж
          Франция
          Литва
          Великобритания
          Чешская Республика
          Италия
          Испания
          Европа
          Германия
          Румыния
          Украина
          Берлин
          Киев
          Польша