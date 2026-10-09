Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные факты

Ежегодно 9 октября мир отмечает Всемирный день почты — праздник, посвящённый одному из важнейших изобретений человечества. На протяжении веков почта остаётся удобным способом коммуникации между людьми, городами и континентами. Сегодня это не просто доставка бумажных писем, а глобальная логистика, которая поддерживает международную торговлю и соединяет миллионы людей, УНН расскажет об истории этого дня, почте в Украине и интересных фактах

Почему Всемирный день почты отмечают 9 октября

Дата 9 октября выбрана не случайно: именно в этот день в 1874 году во время международного конгресса в Берне, в Швейцарии, представители 22 стран подписали Бернский договор. Этот документ учредил Генеральный почтовый союз, который в 1878 году переименовали во Всемирный почтовый союз.

Ранее каждое государство устанавливало собственные тарифы, правила и требования к оформлению, что требовало заключения сотен двусторонних соглашений. Доставка письма между континентами стоила чрезвычайно дорого и занимала месяцы из-за бесконечных таможенных и бюрократических процедур. Бернский договор объединил страны в единую почтовую систему с унифицированными тарифами. Это стало настоящей информационной революцией XIX века.

Официальное решение о ежегодном праздновании Всемирного дня почты именно 9 октября приняли в 1969 году на XIV Конгрессе ВПС в Токио. С тех пор этот день символизирует единство и международное сотрудничество.

Как менялась почта

Ещё несколько десятилетий назад основной задачей почтовых работников была пересылка бумажных писем, праздничных открыток и периодической прессы. Письма ждали неделями, а связь с родственниками за границей требовала терпения.

С появлением интернета классические рукописные письма уступили место электронной почте и мессенджерам. Однако это не уничтожило почтовую отрасль, а привело её к масштабной трансформации. Стремительное развитие электронной коммерции превратило почтовых операторов в логистические компании. Главным объектом доставки стали посылки и товары из интернет-магазинов.

Современная почта — это высокотехнологичный сервис. Традиционные отделения дополняются сетями круглосуточных постаматов, мобильными приложениями для отслеживания отправлений в режиме реального времени, искусственным интеллектом для оптимизации маршрутов и автоматическими сортировочными линиями, которые обрабатывают тысячи посылок в час.

Как работает украинская почта во время войны

В условиях полномасштабной войны украинская почтовая система — как государственная "Укрпочта", так и частные операторы, в частности "Новая почта", — продемонстрировала удивительную устойчивость и стала важным элементом национальной безопасности.

Важным фактором развития украинской почтовой логистики стала зарубежная сеть. Выход "Новой почты" на европейский рынок во время войны. Компания открыла собственные отделения под брендом Nova Post во многих странах Европы — Польше, Германии, Чехии, Румынии, Литве, Италии, Испании, Франции и многих других. Это позволило миллионам украинцев за границей легко и быстро отправлять и получать посылки из дома, поддерживая связь с родными.

Кроме того, украинские операторы выстроили мощную гуманитарную логистику, бесплатно доставляя медикаменты и военное снаряжение. Несмотря на закрытое гражданское авиасообщение, "Укрпочта" совместно с международными партнёрами наладила альтернативные наземные и авиационные маршруты через страны Европы, сохранив экспорт для украинского бизнеса.

12 апреля 2022 года "Укрпочта" ввела в обращение легендарную почтовую марку "Русскій воєнний корабль, іді...!". Идея создать марку возникла после отважного ответа украинского пограничника с острова Змеиный на требование российского крейсера сдаться. Конкурс на лучший эскиз собрал более 1700 работ художников со всего мира, а победителем стал украинский иллюстратор Борис Грох.

Первый тираж марки составил 1 миллион экземпляров: 500 тысяч для отправлений по Украине и 500 тысяч для международной почты. Выпуск вызвал небывалый ажиотаж и километровые очереди возле Главпочтамта в Киеве. Символично, что уже на следующий день после выпуска марки, 13 апреля, тот же российский флагман "москва" был поражён украинскими ракетами "Нептун" и затонул, сделав марку пророческой. Впоследствии, 23 мая 2022 года, "Укрпочта" выпустила вторую серию — "Русскій воєнний корабль ... ВСЬО!" рекордным тиражом в 5 миллионов экземпляров. Продажи этих марок и благотворительные аукционы собрали десятки миллионов гривен на помощь ВСУ.

Интересные факты о почте

Первая в мире почтовая марка появилась в Великобритании в мае 1840 года и вошла в историю под названием «Чёрный пенни». На ней был изображён профиль королевы Виктории.

Самое отдалённое почтовое отделение расположено в Антарктиде, на станции Порт-Локрой. Несмотря на экстремальные условия и ледяные ветры, отсюда ежегодно отправляют более 70 тысяч открыток во все уголки планеты.