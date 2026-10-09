Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві факти

$44.860.0850.160.48
ukenru
Ексклюзив
05:59 • 14321 перегляди
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7
05:28 • 13536 перегляди
Посланці Трампа можуть знову поїхати до москви на переговори з путіним - Axios
05:13 • 12466 перегляди
рф атакувала Україну 136 дронами: знешкодили 114, у тому числі понад 80% реактивних
04:58 • 13073 перегляди
У підмосков'ї спалахнула потужна пожежа з вибухами після оголошення дронової небезпекиVideo
04:36 • 13634 перегляди
У росії атакували завод, який виробляє компоненти палива для ракет Х-101 та Х-55 в тверській області
03:55 • 14469 перегляди
Українські контратаки в напрямку річки Жеребець не дають росіянам розвинути наступ на Лиман – ISW
02:38 • 19039 перегляди
Литва передала Україні критично важливе обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури
01:17 • 19176 перегляди
росіяни згадали технології Першої світової війни, щоб захистити НПЗ від українських дронів – наскільки це ефективно
9 жовтня, 00:58 • 18080 перегляди
Український "Бебрадрон" із дальністю до 45 км отримав допуск Міноборони – що відомо про новий ударний БПЛА
9 жовтня, 00:16 • 14138 перегляди
Показове покарання чи правосуддя – росія судитиме своїх військових за розстріл 7 цивільних у Покровську
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
4м/с
78%
744мм
Популярнi новини
Принц Гаррі розкрив незвичайне сімейне правило, якого вони з Меган Маркл дотримуються заради щасливого шлюбу8 жовтня, 22:06 • 15605 перегляди
Дженніфер Лоуренс назвала Кортні Кардаш'ян нестерпною – зірка реаліті-шоу несподівано відреагувала на критику8 жовтня, 23:06 • 14812 перегляди
Кортні Кардаш'ян відповіла на чутки, що Тревіс Баркер ізолює її від родини9 жовтня, 00:05 • 17575 перегляди
Disney готує конкурента IMAX та веде переговори з найбільшими кіностудіями Голлівуду9 жовтня, 00:37 • 14463 перегляди
Зірка "Гри престолів" розповів, чим новий серіал про Гаррі Поттера здивує глядачів9 жовтня, 01:06 • 11274 перегляди
Публікації
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 9180 перегляди
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7
Ексклюзив
05:59 • 14332 перегляди
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"8 жовтня, 13:55 • 40963 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo8 жовтня, 12:39 • 36777 перегляди
Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА
Ексклюзив
8 жовтня, 07:36 • 54773 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Принц Гаррі
Меган Маркл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Польща
Реклама
УНН Lite
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 9182 перегляди
Принц Гаррі розповів, як морально та емоційно захворів після переїзду з Великої Британії03:04 • 10565 перегляди
Донька Холлі Беррі стала на захист матері після звинувачень у насильстві над сином02:05 • 11002 перегляди
Зірка "Гри престолів" розповів, чим новий серіал про Гаррі Поттера здивує глядачів9 жовтня, 01:06 • 11497 перегляди
Disney готує конкурента IMAX та веде переговори з найбільшими кіностудіями Голлівуду9 жовтня, 00:37 • 14689 перегляди
Актуальне
The New York Times
Х-101
Техніка
Золото
Серіали

Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві факти

Київ • УНН

 • 9198 перегляди

9 жовтня відзначають Всесвітній день пошти, започаткований після створення Генерального поштового союзу у 1874 році. В Україні пошта під час війни забезпечує логістику, гуманітарні доставки та зв’язок із мільйонами людей.

Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві факти

Щороку 9 жовтня світ відзначає Всесвітній день пошти — свято, яке вшановує один із найважливіших винаходів людства. Пошта протягом століть залишається зручним способом комунікації між людьми, містами та континентами. Сьогодні це не просто доставка паперових листів, а глобальна логістика, яка підтримує міжнародну торгівлю та з'єднує мільйони людей, УНН розповість про історію цього дня, пошту в Україні та цікаві факти

Чому Всесвітній день пошти відзначають 9 жовтня

Дата 9 жовтня обрана не випадково, саме цього дня у 1874 році під час міжнародного конгресу в Берні, що у Швейцарії, представники 22 країн підписали Бернський договір. Цей документ заснував Генеральний поштовий союз, який у 1878 році перейменували на Всесвітній поштовий союз.

Раніше кожна держава встановлювала власні тарифи, правила та вимоги до оформлення, що вимагало укладання сотень двосторонніх угод. Доставка листа між континентами коштувала надзвичайно дорого та тривала місяцями через нескінченні митні й бюрократичні роботи. Бернський договір об'єднав країни в єдину поштову систему з уніфікованими тарифами. Це стало справжньою інформаційною революцією XIX століття.

Офіційне рішення про щорічне відзначення Всесвітнього дня пошти саме 9 жовтня ухвалили у 1969 році на XIV Конгресі ВПС у Токіо. Відтоді цей день символізує єдність та міжнародну співпрацю.

Як змінювалась пошта

Ще кілька десятиліть тому основним завданням поштовиків було пересилання паперових листів, святкових листівок та періодичної преси. Лист чекали тижнями, а зв'язок із рідними за кордоном вимагав терпіння.

З появою інтернету класичні рукописні листи поступилися місцем електронній пошті та месенджерам. Проте це не знищило поштову галузь, а привело її до масштабної трансформації. Стрімкий розвиток електронної комерції перетворив поштових операторів на логістичні компанії. Головним об'єктом доставки стали посилки та товари з інтернет-магазинів.

Сучасна пошта — це високотехнологічний сервіс. Традиційні відділення доповнюються мережами цілодобових поштоматів, мобільними додатками для відстеження відправлень у реальному часі, штучним інтелектом для оптимізації маршрутів та автоматичними сортувальними лініями, що обробляють тисячі пакунків за годину.

Як працює українська пошта під час війни

В умовах повномасштабної війни українська поштова система — як державна "Укрпошта", так і приватні оператори, зокрема "Нова пошта", — продемонструвала дивовижну стійкість і стала важливим елементом національної безпеки.

Важливим фактором розвитку української поштової логістики стала закордонна мережа. Вихід "Нової пошти" на європейський ринок під час війни. Компанія відкрила власні відділення під брендом Nova Post у багатьох країнах Європи — Польщі, Німеччині, Чехії, Румунії, Литві, Італії, Іспанії, Франції та багатьох інших. Це дало змогу мільйонам українців за кордоном легко й швидко відправляти та отримувати посилки з дому, підтримуючи зв'язок із рідними.

Окрім того, українські оператори вибудували потужну гуманітарну логістику, безкоштовно доставляючи  медикаменти та військове спорядження. Попри закрите цивільне авіасполучення, "Укрпошта" спільно з міжнародними партнерами налагодила альтернативні наземні та авіаційні маршрути через країни Європи, зберігши експорт для українського бізнесу.

12 квітня 2022 року "Укрпошта" ввела в обіг легендарну поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді...!". Ідея створити марку виникла після відважної відповіді українського прикордонника з острова Зміїний на вимогу російського крейсера здатися. Конкурс на кращий ескіз зібрав понад 1700 робіт від художників з усього світу, а переможцем став український ілюстратор Борис Ґрох.

Перший тираж марки становив 1 мільйон примірників, 500 тисяч для відправлень по Україні та 500 тисяч для міжнародної пошти. Випуск викликав небувалий ажіотаж та кілометрові черги біля Головпоштамту в Києві. Символічно, що вже наступного дня після випуску марки, 13 квітня, той самий російський флагман "москва" був уражений українськими ракетами "Нептун" і затонув, зробивши марку пророчою. Згодом, 23 травня 2022 року, "Укрпошта" випустила другу серію — "Русскій воєнний корабль ... ВСЬО!" рекордним тиражем у 5 мільйонів примірників. Продажі цих марок та благодійні аукціони зібрали десятки мільйонів гривень на допомогу ЗСУ.

Цікаві факти про пошту

  • Перша у світі поштова марка з'явилася у Великій Британії в травні 1840 року і увійшла в історію під назвою «Чорний пенні». На ній було зображено профіль королеви Вікторії.
    • Найвіддаленіше поштове відділення розташоване в Антарктиді на станції Порт-Локрой. Попри екстремальні умови та крижані вітри, звідси щороку відправляють понад 70 тисяч листівок у всі куточки планети.
      • У Канаді Санта-Клаус має офіційний поштовий індекс — H0H 0H0, що ніби відтворює його фірмове «Ho-ho-ho». Щороку поштовики відповідають на мільйони листів від дітей.
        • У XIX–XX століттях у багатьох мегаполісах світу, зокрема Парижі, Берліні та Нью-Йорку, діяла підземна пневмопошта, де капсули з листами пересувалися трубами за допомогою стисненого повітря.

          Олександра Месенко

          СуспільствоСвітУНН LiteПублікації
          Війна в Україні
          Нова пошта
          Антарктида
          Швейцарія
          Токіо
          Укрпошта
          Нью-Йорк
          Канада
          Париж
          Франція
          Литва
          Велика Британія
          Чехія
          Італія
          Іспанія
          Європа
          Німеччина
          Румунія
          Україна
          Берлін
          Київ
          Польща