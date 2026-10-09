Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві факти

Щороку 9 жовтня світ відзначає Всесвітній день пошти — свято, яке вшановує один із найважливіших винаходів людства. Пошта протягом століть залишається зручним способом комунікації між людьми, містами та континентами. Сьогодні це не просто доставка паперових листів, а глобальна логістика, яка підтримує міжнародну торгівлю та з'єднує мільйони людей, УНН розповість про історію цього дня, пошту в Україні та цікаві факти

Чому Всесвітній день пошти відзначають 9 жовтня

Дата 9 жовтня обрана не випадково, саме цього дня у 1874 році під час міжнародного конгресу в Берні, що у Швейцарії, представники 22 країн підписали Бернський договір. Цей документ заснував Генеральний поштовий союз, який у 1878 році перейменували на Всесвітній поштовий союз.

Раніше кожна держава встановлювала власні тарифи, правила та вимоги до оформлення, що вимагало укладання сотень двосторонніх угод. Доставка листа між континентами коштувала надзвичайно дорого та тривала місяцями через нескінченні митні й бюрократичні роботи. Бернський договір об'єднав країни в єдину поштову систему з уніфікованими тарифами. Це стало справжньою інформаційною революцією XIX століття.

Офіційне рішення про щорічне відзначення Всесвітнього дня пошти саме 9 жовтня ухвалили у 1969 році на XIV Конгресі ВПС у Токіо. Відтоді цей день символізує єдність та міжнародну співпрацю.

Як змінювалась пошта

Ще кілька десятиліть тому основним завданням поштовиків було пересилання паперових листів, святкових листівок та періодичної преси. Лист чекали тижнями, а зв'язок із рідними за кордоном вимагав терпіння.

З появою інтернету класичні рукописні листи поступилися місцем електронній пошті та месенджерам. Проте це не знищило поштову галузь, а привело її до масштабної трансформації. Стрімкий розвиток електронної комерції перетворив поштових операторів на логістичні компанії. Головним об'єктом доставки стали посилки та товари з інтернет-магазинів.

Сучасна пошта — це високотехнологічний сервіс. Традиційні відділення доповнюються мережами цілодобових поштоматів, мобільними додатками для відстеження відправлень у реальному часі, штучним інтелектом для оптимізації маршрутів та автоматичними сортувальними лініями, що обробляють тисячі пакунків за годину.

Як працює українська пошта під час війни

В умовах повномасштабної війни українська поштова система — як державна "Укрпошта", так і приватні оператори, зокрема "Нова пошта", — продемонструвала дивовижну стійкість і стала важливим елементом національної безпеки.

Важливим фактором розвитку української поштової логістики стала закордонна мережа. Вихід "Нової пошти" на європейський ринок під час війни. Компанія відкрила власні відділення під брендом Nova Post у багатьох країнах Європи — Польщі, Німеччині, Чехії, Румунії, Литві, Італії, Іспанії, Франції та багатьох інших. Це дало змогу мільйонам українців за кордоном легко й швидко відправляти та отримувати посилки з дому, підтримуючи зв'язок із рідними.

Окрім того, українські оператори вибудували потужну гуманітарну логістику, безкоштовно доставляючи медикаменти та військове спорядження. Попри закрите цивільне авіасполучення, "Укрпошта" спільно з міжнародними партнерами налагодила альтернативні наземні та авіаційні маршрути через країни Європи, зберігши експорт для українського бізнесу.

12 квітня 2022 року "Укрпошта" ввела в обіг легендарну поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді...!". Ідея створити марку виникла після відважної відповіді українського прикордонника з острова Зміїний на вимогу російського крейсера здатися. Конкурс на кращий ескіз зібрав понад 1700 робіт від художників з усього світу, а переможцем став український ілюстратор Борис Ґрох.

Перший тираж марки становив 1 мільйон примірників, 500 тисяч для відправлень по Україні та 500 тисяч для міжнародної пошти. Випуск викликав небувалий ажіотаж та кілометрові черги біля Головпоштамту в Києві. Символічно, що вже наступного дня після випуску марки, 13 квітня, той самий російський флагман "москва" був уражений українськими ракетами "Нептун" і затонув, зробивши марку пророчою. Згодом, 23 травня 2022 року, "Укрпошта" випустила другу серію — "Русскій воєнний корабль ... ВСЬО!" рекордним тиражем у 5 мільйонів примірників. Продажі цих марок та благодійні аукціони зібрали десятки мільйонів гривень на допомогу ЗСУ.

Цікаві факти про пошту

Перша у світі поштова марка з'явилася у Великій Британії в травні 1840 року і увійшла в історію під назвою «Чорний пенні». На ній було зображено профіль королеви Вікторії.

Найвіддаленіше поштове відділення розташоване в Антарктиді на станції Порт-Локрой. Попри екстремальні умови та крижані вітри, звідси щороку відправляють понад 70 тисяч листівок у всі куточки планети.