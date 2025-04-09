За словами Смілянського, раніше "Укрпошта" купувала курячі ноги для захисту від собак. Також було 2 тисячі комп'ютерів на 11 тисяч відділень, де пошта відкривалась 15 хвилин.
Через нові правила фармринку аптеки можуть закритись, особливо в селах та прифронтових зонах. "Укрпошта" та "Нова Пошта" не можуть повністю замінити аптеки.
"Укрпошта" анонсувала випуск поштових марок "Місто Героїв. Маріуполь" з частинками сталі з "Азовсталі". Марки присвячені захисникам міста та жертвам бомбардування Драмтеатру, тираж складе 400 тисяч примірників.
Українці можуть отримати 1000 гривень від держави через програму Зимової єПідтримки. Кошти будуть доступні до кінця 2025 року на визначені категорії товарів і послуг.
"Укрпошта" представила нову марку із серії "Міста героїв", присвячену Волновасі та її залізничній станції. Марка вшановує пам'ять загиблої начальниці вокзалу Олени Брусенко, яка до останнього допомагала місцевим жителям.
У Покровську, де через обстріли зруйновані відділення Укрпошти, запускають мобільне відділення на броньованому авто. В місті, де залишається 7 тисяч жителів, майже повністю зруйнований центр.
Банк Укрпошти почне роботу протягом 4-6 місяців та зосередиться на базових фінансових послугах. Нова мережа охопить понад 4400 стаціонарних та 1900 пересувних відділень по всій країні.
Уряд передає акції PIN Банку, конфісковані у російських олігархів, Укрпошті для створення поштового банку. Це дозволить заощадити до 5 млрд грн та покращити доступ до банківських послуг по всій країні.
Російський дрон атакував автомобіль Укрпошти в прифронтовому Покровську, водії не постраждали. Пошта продовжує працювати у форматі пересувного відділення для 7 тисяч місцевих жителів.
Уряд виділив 5 млрд грн з резервного фонду на програму "Зимова єПідтримка". Також вдосконалено механізм виплат для людей старше 60 років та осіб з інвалідністю через Укрпошту.
У Покровську Донецької області до 15 січня закриється відділення Укрпошти, місто без світла та газу. В населеному пункті залишаються 7200 жителів, працюють кілька магазинів та пунктів незламності.
У Покровську посилилися обстріли, місто залишилось без світла, газу та води. З 7200 мешканців, що залишились, триває евакуація до Івано-Франківської області.
"Укрпошта" планує встановити перші поштомати в Києві та Одесі у першому кварталі 2025 року. Компанія також готує новий мобільний додаток, доставку наступного дня та відкриття міжнародного сортувального центру.
"Укрпошта" планує випустити нові марки, присвячені Маріуполю та ЗСУ, незважаючи на зниження попиту. Останньою успішною була марка на честь перемоги Усика над Ф'юрі, випущена в грудні.
Понад 1,2 млн українців отримали "Зимову єПідтримку" через Укрпошту на суму більше ніж 900 млн грн. Близько 800 млн грн пішло на комунальні послуги, решта - на товари українських виробників та періодику.
З 1 січня 2025 року Укрпошта змінює вартість поштових марок, маркованих конвертів з літерними номіналами та продукції "Власна марка". Зміни пов'язані з підвищенням вартості послуг пересилання письмової кореспонденції.
Укрпошта представила фінальний поштовий випуск року - блок "Нова радість стала" з п'яти марок. Випуск створено на основі витинанки художниці Наталії Аксьоненко та присвячено українським різдвяним традиціям.
З 1 січня 2025 року Укрпошта переходить на тарифікацію посилок виключно за об'ємом, відмовляючись від ваги. Нова система включатиме 8 розмірів тарифів, зберігаючи найнижчий тариф без змін.
Укрпошта презентувала нову марку "Усик - Світ любить сильних" після перемоги боксера над Тайсоном Ф'юрі. Український чемпіон зберіг усі титули у надважкій вазі та перевершив британця за кількістю точних ударів.
Понад 9 млн громадян, включаючи 2 млн дітей, подали заявки на отримання "Зимової єПідтримки". Більшість коштів витрачається на комунальні послуги, інтернет та благодійність для ЗСУ.
Російські військові атакували FPV-дроном автомобіль "Укрпошти" в Куцурубській громаді. Водій отримав поранення та перебуває у важкому стані в лікарні.
Кабмін ухвалив постанову про розширення програми "Доступні ліки" на всі аптеки України. Українці зможуть отримати майже 600 медвиробів та ліків безкоштовно або з невеликою доплатою.
МОЗ запустив сервіс "Укрпошта. Аптека" для безкоштовної доставки ліків у віддалені райони. Доступно 10 тисяч безрецептурних препаратів та ліки за програмою "Доступні ліки".
16 грудня відбудеться презентація нової поштової марки "Usyk. Світ любить сильних". Всі кошти від продажу підуть на допомогу ЗСУ через фонд Usyk Foundation.
МОЗ розширить програму "Доступні ліки" у 2025 році, додавши понад 30 нових препаратів та збільшивши бюджет до 6,6 млрд грн. Вперше програма включатиме ліки для дітей та нові форми медикаментів.
Міністерство розробляє новий підхід, який дозволить жінкам самостійно обирати період відпустки по догляду за дитиною. Також планується розширення програми "муніципальна няня" та впровадження системної підтримки родин.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5975 грн/дол. , що на 7 копійок міцніше. Курс євро встановлено на рівні 43,81 грн/євро.
Понад 2 млн українців автоматично отримають по 1000 грн через "Укрпошту" в рамках програми "Зимова єПідтримка". Також розширять програму "Доступні ліки" з бюджетом 6,6 млрд грн на 2025 рік.
Майже 5 млн українців подали заявки на зимову виплату "єПідтримки". Завдяки приєднанню Укрпошти додатково 2 млн пенсіонерів та отримувачів соцвиплат зможуть отримати 1000 гривень.
Кабмін призначив Ігоря Смілянського урядовим уповноваженим з реформування митних органів. Він координуватиме реформу митниці та очолить міжвідомчу робочу групу з широким спектром завдань.