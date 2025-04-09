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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19493 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134329 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125355 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126805 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125304 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127872 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192486 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76764 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164014 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115353 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

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14 квітня, 09:26 • 108418 перегляди

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"Укрпошта" закупляла курячі ноги для самозахисту листонош від собак

За словами Смілянського, раніше "Укрпошта" купувала курячі ноги для захисту від собак. Також було 2 тисячі комп'ютерів на 11 тисяч відділень, де пошта відкривалась 15 хвилин.

Суспільство • 9 квітня, 13:03 • 18844 перегляди
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Доставка vs аптека: чи може пошта замінити аптечну інфраструктуру

Через нові правила фармринку аптеки можуть закритись, особливо в селах та прифронтових зонах. "Укрпошта" та "Нова Пошта" не можуть повністю замінити аптеки.

Економіка • 4 квітня, 13:12 • 541963 перегляди

Вкриті сталлю з "Азовсталі": "Укрпошта" випустить марки, присвячені Маріуполю

"Укрпошта" анонсувала випуск поштових марок "Місто Героїв. Маріуполь" з частинками сталі з "Азовсталі". Марки присвячені захисникам міста та жертвам бомбардування Драмтеатру, тираж складе 400 тисяч примірників.

Суспільство • 10 березня, 17:49 • 33482 перегляди

Залишилося три дні на оформлення "Зимової єПідтримки" - "Дія"

Українці можуть отримати 1000 гривень від держави через програму Зимової єПідтримки. Кошти будуть доступні до кінця 2025 року на визначені категорії товарів і послуг.

Суспільство • 26 лютого, 13:59 • 24211 перегляди

"Укрпошта" випустила марку із зображенням зруйнованої станції Волновахи

"Укрпошта" представила нову марку із серії "Міста героїв", присвячену Волновасі та її залізничній станції. Марка вшановує пам'ять загиблої начальниці вокзалу Олени Брусенко, яка до останнього допомагала місцевим жителям.

Суспільство • 19 лютого, 01:32 • 33313 перегляди

У Покровську з'явиться мобільне відділення "Укрпошти": як працюватиме

У Покровську, де через обстріли зруйновані відділення Укрпошти, запускають мобільне відділення на броньованому авто. В місті, де залишається 7 тисяч жителів, майже повністю зруйнований центр.

Суспільство • 29 січня, 14:00 • 24389 перегляди

Послуги банка Укрпошти стануть доступними впродовж півроку - Смілянський

Банк Укрпошти почне роботу протягом 4-6 місяців та зосередиться на базових фінансових послугах. Нова мережа охопить понад 4400 стаціонарних та 1900 пересувних відділень по всій країні.

Суспільство • 28 січня, 15:44 • 52592 перегляди

Уряд передає PIN Банк в розпорядження Укрпошті для створення "поштового банку"

Уряд передає акції PIN Банку, конфісковані у російських олігархів, Укрпошті для створення поштового банку. Це дозволить заощадити до 5 млрд грн та покращити доступ до банківських послуг по всій країні.

Економіка • 28 січня, 11:33 • 27263 перегляди

Пересувне відділення Укрпошти продовжує роботу в Покровську, попри обстріли

Російський дрон атакував автомобіль Укрпошти в прифронтовому Покровську, водії не постраждали. Пошта продовжує працювати у форматі пересувного відділення для 7 тисяч місцевих жителів.

Суспільство • 28 січня, 11:16 • 27413 перегляди

Уряд виділив додаткові 5 млрд грн для виплат "зимової тисячі"

Уряд виділив 5 млрд грн з резервного фонду на програму "Зимова єПідтримка". Також вдосконалено механізм виплат для людей старше 60 років та осіб з інвалідністю через Укрпошту.

Економіка • 13 січня, 09:42 • 29000 перегляди

"Укрпошта" закриє останнє відділення у прифронтовому Покровську

У Покровську Донецької області до 15 січня закриється відділення Укрпошти, місто без світла та газу. В населеному пункті залишаються 7200 жителів, працюють кілька магазинів та пунктів незламності.

Суспільство • 8 січня, 23:47 • 22876 перегляди

У Покровську посилилися обстріли, світла і газу немає - МВА

У Покровську посилилися обстріли, місто залишилось без світла, газу та води. З 7200 мешканців, що залишились, триває евакуація до Івано-Франківської області.

Суспільство • 8 січня, 11:53 • 47126 перегляди

Перші поштомати “Укрпошти” можуть зв’явитися в першому кварталі 2025 року

"Укрпошта" планує встановити перші поштомати в Києві та Одесі у першому кварталі 2025 року. Компанія також готує новий мобільний додаток, доставку наступного дня та відкриття міжнародного сортувального центру.

Економіка • 7 січня, 10:58 • 26424 перегляди

“Укрпошта” планує випуск у 2025 році нових марок, не дивлячись на падіння попиту на них - Смілянський

"Укрпошта" планує випустити нові марки, присвячені Маріуполю та ЗСУ, незважаючи на зниження попиту. Останньою успішною була марка на честь перемоги Усика над Ф'юрі, випущена в грудні.

Суспільство • 7 січня, 10:00 • 29690 перегляди

Понад 900 млн гривень було витрачено в рамках "Зимової єПідтримки" у відділеннях "Укрпошти" - Смілянський

Понад 1,2 млн українців отримали "Зимову єПідтримку" через Укрпошту на суму більше ніж 900 млн грн. Близько 800 млн грн пішло на комунальні послуги, решта - на товари українських виробників та періодику.

Суспільство • 7 січня, 09:52 • 23640 перегляди

В Україні з наступного року будуть нові тарифи на поштові марки: які ціни

З 1 січня 2025 року Укрпошта змінює вартість поштових марок, маркованих конвертів з літерними номіналами та продукції "Власна марка". Зміни пов'язані з підвищенням вартості послуг пересилання письмової кореспонденції.

Суспільство • 25 грудня, 11:59 • 20231 перегляди

Укрпошта випустила нову різдвяну марку: як виглядає

Укрпошта представила фінальний поштовий випуск року - блок "Нова радість стала" з п'яти марок. Випуск створено на основі витинанки художниці Наталії Аксьоненко та присвячено українським різдвяним традиціям.

Суспільство • 25 грудня, 11:45 • 17035 перегляди

Укрпошта переходить на нові тарифи на посилки: що зміниться з 2025 року

З 1 січня 2025 року Укрпошта переходить на тарифікацію посилок виключно за об'ємом, відмовляючись від ваги. Нова система включатиме 8 розмірів тарифів, зберігаючи найнижчий тариф без змін.

Суспільство • 23 грудня, 06:58 • 14858 перегляди

Укрпошта випустила марку на честь історичної перемоги Усика над Ф'юрі

Укрпошта презентувала нову марку "Усик - Світ любить сильних" після перемоги боксера над Тайсоном Ф'юрі. Український чемпіон зберіг усі титули у надважкій вазі та перевершив британця за кількістю точних ударів.

Суспільство • 22 грудня, 07:59 • 22774 перегляди

Вже понад 9 мільйонів українців подали заявки на "зимову тисячу"

Понад 9 млн громадян, включаючи 2 млн дітей, подали заявки на отримання "Зимової єПідтримки". Більшість коштів витрачається на комунальні послуги, інтернет та благодійність для ЗСУ.

Суспільство • 15 грудня, 12:56 • 27107 перегляди

На Миколаївщині ворожий дрон атакував авто "Укрпошти"

Російські військові атакували FPV-дроном автомобіль "Укрпошти" в Куцурубській громаді. Водій отримав поранення та перебуває у важкому стані в лікарні.

Війна • 14 грудня, 16:32 • 33833 перегляди

Програмою “Доступні ліки” можна буде в кожній аптеці України - Шмигаль

Кабмін ухвалив постанову про розширення програми "Доступні ліки" на всі аптеки України. Українці зможуть отримати майже 600 медвиробів та ліків безкоштовно або з невеликою доплатою.

Політика • 13 грудня, 12:08 • 15684 перегляди

Як замовити ліки з доставкою, якщо поруч немає аптек: пояснення від МОЗ

МОЗ запустив сервіс "Укрпошта. Аптека" для безкоштовної доставки ліків у віддалені райони. Доступно 10 тисяч безрецептурних препаратів та ліки за програмою "Доступні ліки".

Здоров'я • 13 грудня, 09:35 • 13417 перегляди

Укрпошта випускає благодійну марку з Олександром Усиком: що особливого

16 грудня відбудеться презентація нової поштової марки "Usyk. Світ любить сильних". Всі кошти від продажу підуть на допомогу ЗСУ через фонд Usyk Foundation.

Анонси • 12 грудня, 20:18 • 31719 перегляди

У 2025 році в Україні розширять програму "Доступні ліки": що зміниться

МОЗ розширить програму "Доступні ліки" у 2025 році, додавши понад 30 нових препаратів та збільшивши бюджет до 6,6 млрд грн. Вперше програма включатиме ліки для дітей та нові форми медикаментів.

Суспільство • 9 грудня, 09:05 • 14915 перегляди

Мінсоцполітики опрацьовує підходи, щоб жінки самі обирали, коли піти у відпустку по догляду за дитиною

Міністерство розробляє новий підхід, який дозволить жінкам самостійно обирати період відпустки по догляду за дитиною. Також планується розширення програми "муніципальна няня" та впровадження системної підтримки родин.

Суспільство • 6 грудня, 12:15 • 17153 перегляди

Курс валют на 6 грудня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5975 грн/дол. , що на 7 копійок міцніше. Курс євро встановлено на рівні 43,81 грн/євро.

Економіка • 6 грудня, 07:11 • 17723 перегляди

"Зимова єПідтримка": понад 2 млн українців отримають 1000 грн через "Укрпошту"

Понад 2 млн українців автоматично отримають по 1000 грн через "Укрпошту" в рамках програми "Зимова єПідтримка". Також розширять програму "Доступні ліки" з бюджетом 6,6 млрд грн на 2025 рік.

Економіка • 5 грудня, 14:44 • 15569 перегляди

"Зимова єПідтримка": заявки подали вже майже 5 млн українців

Майже 5 млн українців подали заявки на зимову виплату "єПідтримки". Завдяки приєднанню Укрпошти додатково 2 млн пенсіонерів та отримувачів соцвиплат зможуть отримати 1000 гривень.

Суспільство • 4 грудня, 18:33 • 26901 перегляди

Керівник "Укрпошти" Смілянський координуватиме реформу митниці: які повноваження матиме

Кабмін призначив Ігоря Смілянського урядовим уповноваженим з реформування митних органів. Він координуватиме реформу митниці та очолить міжвідомчу робочу групу з широким спектром завдань.

Економіка • 3 грудня, 17:10 • 25263 перегляди