росія двічі атакувала пересувні відділення "Укрпошти" на Чернігівщині - Смілянський
Київ • УНН
Працівники не постраждали, але відділення зазнали пошкоджень. У Краматорську удар припав по заздалегідь закритому відділенню "Укрпошти".
У вівторок, 26 серпня, російські окупанти двічі атакували відділення та точку базування транспорту пересувних відділень "Укрпошти" на Чернігівщині. Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає УНН.
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Внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав, але не обійшлося без стресу.
Зараз на місці продовжують працювати ДСНС та регіональна команда "Укрпошти", яка ліквідовує наслідки і розробляє план щодо розміщення працівників та швидкого відкриття відділення на новій локації.
Також Смілянський повідомив про російський удар по відділенню "Укрпошти" в Краматорську на Донеччині.
Але ми завчасно його зачинили, тож ані працівники, ані клієнти не постраждали. Починаємо ремонт та відновлення відділення
Нагадаємо
У Краматорську внаслідок російської атаки кількість постраждалих наблизилася до двох десятків.