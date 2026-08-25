россия дважды атаковала передвижные отделения "Укрпочты" в Черниговской области - Смелянский
Киев • УНН
Сотрудники не пострадали, но отделения получили повреждения. В Краматорске удар пришёлся по заранее закрытому отделению "Укрпочты".
Во вторник, 26 августа, российские оккупанты дважды атаковали отделение и базу транспорта передвижных отделений "Укрпочты" в Черниговской области. Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает УНН.
Детали
В результате атаки никто из сотрудников не пострадал, но без стресса не обошлось.
Сейчас на месте продолжают работать ГСЧС и региональная команда "Укрпочты", которая ликвидирует последствия и разрабатывает план по размещению сотрудников и скорейшему открытию отделения на новой локации.
Также Смелянский сообщил о российском ударе по отделению "Укрпочты" в Краматорске Донецкой области.
Но мы заблаговременно его закрыли, поэтому ни сотрудники, ни клиенты не пострадали. Начинаем ремонт и восстановление отделения
Напомним
В Краматорске в результате российской атаки число пострадавших приблизилось к двум десяткам.