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россия дважды атаковала передвижные отделения "Укрпочты" в Черниговской области - Смелянский

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Сотрудники не пострадали, но отделения получили повреждения. В Краматорске удар пришёлся по заранее закрытому отделению "Укрпочты".

россия дважды атаковала передвижные отделения "Укрпочты" в Черниговской области - Смелянский

Во вторник, 26 августа, российские оккупанты дважды атаковали отделение и базу транспорта передвижных отделений "Укрпочты" в Черниговской области. Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает УНН.

Детали

В результате атаки никто из сотрудников не пострадал, но без стресса не обошлось.

Сейчас на месте продолжают работать ГСЧС и региональная команда "Укрпочты", которая ликвидирует последствия и разрабатывает план по размещению сотрудников и скорейшему открытию отделения на новой локации.

Также Смелянский сообщил о российском ударе по отделению "Укрпочты" в Краматорске Донецкой области.

Но мы заблаговременно его закрыли, поэтому ни сотрудники, ни клиенты не пострадали. Начинаем ремонт и восстановление отделения

 - говорится в сообщении Смелянского.

Напомним

В Краматорске в результате российской атаки число пострадавших приблизилось к двум десяткам.

Евгений Устименко

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