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ИИ расшифровал секретное послание Наполеона, которому более 200 лет

Киев • УНН

 • 3600 просмотра

Инженер Картер Черч с помощью GPT-6 Astra расшифровал письмо Наполеона 1809 года. Послание содержало данные о войсках и приказ Маршалу Мармону готовить наступление.

ИИ расшифровал секретное послание Наполеона, которому более 200 лет
Фото иллюстративное

Загадка зашифрованного военного письма Наполеона Бонапарта оставалась неразгаданной 217 лет. Теперь инженер в области ИИ Картер Черч с помощью модели GPT-6 Astra расшифровал послание примерно за шесть часов, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По данным СМИ, письмо было отправлено в 1809 году генералу Огюсту де Мармону. Наполеон поручил сообщить ему о численности и расположении французских и союзных войск, а также подготовиться к маршу. В то время австрийская армия готовилась к наступлению против Франции, а Мармон находился с войсками в Далмации, возле современной Хорватии.

Оригинальный ключ шифра был утрачен. Текст состоял примерно из 1300 символов, причем одни знаки обозначали отдельные буквы, другие — целые слова. ИИ сначала распознал символы на скане, затем сопоставил их с частично известной таблицей шифра и перебрал миллионы вариантов, пока не получил осмысленный французский текст.

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В расшифрованном сообщении приводятся данные о расположении и численности французских и союзных армий. Мармона призывают не позволять "нескольким армиям или кучке сброда" запугать себя и готовиться к наступлению.

Позже Мармон действительно вышел из Далмации со своей армией и присоединился к войскам Наполеона во время кампании против Австрии. После победы при Ваграме он был произведен в маршалы.

По словам исследователя, расшифровка такого кода теоретически была возможна и без ИИ, однако потребовала бы огромного количества времени. За 217 лет криптографам так и не удалось полностью восстановить содержание письма.

Антонина Туманова

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