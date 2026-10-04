ШІ розшифрував секретне послання Наполеона, якому понад 200 років

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Загадка зашифрованого воєнного листа Наполеона Бонапарта залишалася нерозгаданою 217 років. Тепер інженер у галузі ШІ Картер Черч за допомогою моделі GPT-6 Astra розшифрував послання приблизно за шість годин, передає УНН із посиланням на Bild.

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За даними ЗМІ, лист був надісланий у 1809 році генералу Огюсту де Мармону. Наполеон доручив повідомити йому про чисельність та розташування французьких та союзних військ, а також підготуватися до маршу. Тоді австрійська армія готувалася до наступу проти Франції, а Мармон перебував із військами у Далмації, біля сучасної Хорватії.

Оригінальний ключ шифру було втрачено. Текст складався приблизно з 1300 символів, причому одні знаки позначали окремі літери, інші — цілі слова. ШІ спочатку розпізнав символи на скані, потім зіставив їх із частково відомою таблицею шифру і перебрав мільйони варіантів, доки отримав осмислений французький текст.

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У розшифрованому повідомленні наводяться дані про розташування та чисельність французьких та союзних армій. Мармона закликають не дозволяти "кільком військам або купці зброду" залякати себе та готуватися до наступу.

Пізніше Мармон справді вийшов із Далмації зі своєю армією і приєднався до військ Наполеона під час кампанії проти Австрії. Після перемоги при Ваграмі він був зроблений маршалом.

За словами дослідника, розшифровка такого коду теоретично була можлива і без ІІ, проте зажадала б величезної кількості часу. За 217 років криптографам так і не вдалося повністю поновити зміст листа.