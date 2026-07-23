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Исследование Google: использование ИИ на работе широко, но автоматизация остаётся ограниченной

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

Новое исследование Google ATLAS показало, что ИИ охватывает 70% профессий, но работники используют его лишь для 21% задач. Менее 10% взаимодействий с Gemini направлены на автоматизацию нестандартной когнитивной работы.

Исследование Google: использование ИИ на работе широко, но автоматизация остаётся ограниченной

Использование ИИ распространилось на широкий спектр профессий, но он еще не стал силой автоматизации работы, которой боятся многие работники, согласно новому исследованию Google, которое охватило почти 15 миллионов взаимодействий с Gemini, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Отчет предлагает широкий обзор реального использования ИИ, подчеркивая разрыв между работой, на которую может повлиять ИИ, работой, где работники используют ИИ, и задачами, которые автоматизируются.

Google обнаружил, что люди в основном используют Gemini как партнера — для исследований, составления черновиков, итераций, устранения неисправностей и обучения — а не делегируют ему целые задачи.

"Внедрение ИИ является очень и очень широким, поскольку оно охватывает огромный спектр профессий", — сказал Скотт Стренд, экономист команды Google Technology and Society.

Использование Gemini охватило 70% профессий, сказал Стренд, добавив, что те профессии, где используется ИИ, составляют 90% занятости в США.

В то же время, он отметил, что использование ИИ также "очень поверхностное", поскольку средний работник использует его только для 21% задач, причем менее 10% взаимодействий в Gemini, очевидно, направлены на автоматизацию нестандартной когнитивной работы.

Это похоже на предыдущие исследования Anthropic и OpenAI, хотя Anthropic сообщила о более высоком уровне автоматизации.

В отчете, известном как ATLAS — Activity, Task, Landscape and Adoption Study — были проанализированы 14,65 миллиона анонимных взаимодействий в приложении Gemini, поисковом интерфейсе Google AI Mode и API Gemini в течение двух недель в апреле.

Автоматизированные системы классифицировали взаимодействия как связанные с работой или не связанные с работой, а затем сопоставили связанную с работой деятельность с 4000 задачами в 800 профессиях в 150 странах и 140 языках.

Нерабочие задачи были сопоставлены с категориями, используемыми в опросе Бюро статистики труда по использованию времени в Америке.

Исследование не учитывало, как люди используют бизнес-ориентированные инструменты, такие как Gemini Enterprise и Google Workspace, поскольку компания не ведет журналы для этих продуктов. Возможно, что эти дополнительные данные могут показать больший уровень автоматизации, отмечает издание.

"Мы, очевидно, хотели бы использовать эти данные, если бы могли, - сказал Стренд. - Для нас это даже не было вариантом".

Работники на высокооплачиваемых работах и в более богатых регионах больше используют ИИ, показало исследование.

Например, Google обнаружил, что увеличение медианного заработка по профессии на 1% связано с увеличением уровня использования ИИ на 2,68%.

Опрос выявил большее использование ИИ работниками рабочих профессий, чем ожидали исследователи, включая электриков, которые ищут схемы подключения, и работников авторемонта, которые ищут карты двигателей.

"Рабочие, как правило, много используют то, что мы называем мультимодальным ИИ, то есть ИИ с изображениями и видео", — сказал Стренд.

Использование потребителями также было шире, чем ожидалось: Google обнаружил, что внерабочие взаимодействия составили 86% разговоров в Gemini.

Потребители использовали Gemini не только для более быстрого выполнения таких задач, как приготовление пищи и уборка, но и для навигации по государственным службам и процессам.

Открытый вопрос заключается в том, могут ли такие исследования помочь предсказать, куда будет двигаться использование искусственного интеллекта, или они являются преимущественно снимками того, как люди уже использовали эту технологию, замечает издание.

Google ожидает, что ATLAS будет первым в серии, хотя компания еще не решила, как часто она будет публиковать обновления.

Использование ИИ на работе растет, но многие работники все еще предпочитают его не использовать - опрос13.04.26, 15:34 • 3636 просмотров

Юлия Шрамко

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ИИ (искусственный интеллект)
OpenAI
Соединённые Штаты
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