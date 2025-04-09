Как Google удаляла контент по требованию россии и Китая: расследование

Google сотрудничала с авторитарными правительствами, удаляя нежелательный контент по их запросам. С 2020 по 2024 год более 60% запросов на удаление поступило из россии, а Китай добился удаления 200+ видео о коррупции.