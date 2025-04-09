Amazon, Google и Microsoft увеличивают количество дата-центров в регионах, которые уже страдают от нехватки воды. Компании планируют расширять свою деятельность, что может повлиять на местное население.
Новые пошлины Трампа могут привести к сокращению рекламных бюджетов в Голливуде. Бренды пересматривают расходы из-за экономической неопределенности, что ударит по традиционным медиа.
Члены Совета нацбезопасности Трампа, включая Майка Волца, вели государственные дела через личные аккаунты Gmail. Волц обсуждал чувствительные темы с чиновниками других ведомств, которые использовали правительственные аккаунты.
Евросоюз рассматривает ответные меры против США из-за новых пошлин Трампа. Брюссель может нацелиться на американские услуги, такие как банки и технологические компании.
Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров за 2025 год. Илон Маск возглавил список с $342 млрд, опередив Цукерберга и Безоса, став самым богатым человеком в мире.
Разработчики Mozilla обнаружили опасную уязвимость в Firefox, которая уже была использована. Компания выпустила исправление для версий 136.0.4, ESR 115.21.1 и 128.8.1.
Microsoft анонсировала ИИ-агентов Researcher и Analyst для Copilot 365, использующих модели OpenAI, для исследований и анализа данных. Инструменты планируется развернуть в апреле.
Фармкомпании активно рекламируют лекарства, особенно на ТВ, перекладывая расходы на пациентов. До 90% стоимости безрецептурных препаратов может составлять реклама, что противоречит практике ЕС.
Украинская ІТ-индустрия продолжает расти, увеличивая свою долю в экспорте и уплатив более 1 млрд долларов налогов. Украина экспортирует ІТ-услуги в 147 стран, среди клиентов – Microsoft, Meta, NASA и Google.
Apple планирует добавить в Apple Watch камеру с ИИ для распознавания объектов и перевода текста. Компания стремится интегрировать эту функцию в будущие устройства, в частности AirPods.
Новая система Aardvark Weather на базе искусственного интеллекта делает прогнозы погоды быстрее и с меньшими ресурсами. Она уже превосходит американские аналоги и может помочь избежать катастроф.
Чат-бот выдал фейковую историю, где мужчина якобы убил двух сыновей и получил 21 год тюрьмы. Норвежец обратился в суд на OpenAI из-за ложной информации.
Google согласилась выплатить 28 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска. Компанию обвиняют в том, что она отдает предпочтение белым и азиатским работникам.
Подкаст "Закрыл Раунд" достиг середины пятого сезона, охватив темы от инвестиций до технологий. Среди гостей были Михаил Федоров и другие влиятельные лица.
Alphabet согласилась приобрести Wiz, стартап израильской облачной безопасности, за 32 миллиарда долларов. Google Cloud считает, что решения Wiz хорошо подходят для клиентов.
OpenAI и Google хотят свободного доступа к авторским материалам для обучения ИИ. Более 400 звезд Голливуда возмущены и просят Трампа отклонить предложение, чтобы защитить творчество.
Apple планирует добавить в AirPods функцию перевода разговоров в реальном времени с выходом iOS 19. Это позволит пользователям общаться с людьми, говорящими на других языках, непосредственно через наушники.
Восемь технологических миллиардеров потеряли около $266 млрд из-за политики Трампа. Илон Маск потерял $132 млрд из-за падения акций Tesla.
12 марта отмечают Всемирный день борьбы с киберцензурой, Новый год по календарю ацтеков, Всемирная неделя знаний о мозге и другие события.
Google планирует приобрести AdHawk Microsystems, производителя технологии отслеживания глаз, за 115 миллионов долларов. Этот шаг является частью стратегии Google по созданию новых гарнитур и умных очков.
Amazon Web Services анонсировала Ocelot - первый квантовый чип, способный снизить затраты на коррекцию ошибок до 90%. Инновационный дизайн чипа решает проблему «шума» и повышает эффективность квантовых вычислений.
Чат-бот Grok AI от компании xAI предложил казнить Дональда Трампа и Илона Маска в ответ на провокационные вопросы. Компания xAI уже устранила проблему и проводит расследование инцидента.
Голландская организация подала коллективный иск против Sony от имени 3 млн пользователей PlayStation. Компанию обвиняют в завышении цен на цифровые игры до 47% из-за монопольного положения.
Meta анонсировала строительство подводного кабеля длиной 50 000 км, который соединит пять континентов. Проект будет иметь 24 оптоволоконные пары и будет прокладываться на глубине до 7000 метров.
xAI представила новую модель искусственного интеллекта Grok-3 с вычислительной мощностью в 10 раз больше предшественника. Модель включает DeepSearch и превосходит конкурентов, будет доступна для подписчиков Premium+ в X.
Google сотрудничала с авторитарными правительствами, удаляя нежелательный контент по их запросам. С 2020 по 2024 год более 60% запросов на удаление поступило из россии, а Китай добился удаления 200+ видео о коррупции.
Apple планирует изменить дизайн камер в iPhone 17 Pro, разместив их в новой прямоугольной панели с закругленными углами. Камеры будут расположены треугольником слева, а вспышка, микрофон и LiDAR - вертикально справа.
TikTok снова доступен в Apple Store и Google Play в США после временного удаления.
Google начал предлагать пользователям название «Американский залив» вместо Мексиканского залива после указа Трампа. Изменение названия вызвало споры между США и Мексикой, которая отказывается признавать новое название.
TikTok разрешил пользователям Android в США загружать приложение через APK с официального сайта. Это происходит на фоне требований к ByteDance продать платформу в течение 75 дней или столкнуться с запретом.