Apple запустит искусственный интеллект для iPhone в Китае, но согласилась на ограничения со стороны властей — Bloomberg

Фото: Bloomberg

Американская компания Apple планирует в декабре 2026 года запустить платформу Apple Intelligence в материковом Китае после длительных переговоров с местными регуляторами. Однако для выхода на китайский рынок компании пришлось согласиться на специальные ограничения и контроль за работой искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что Apple Intelligence станет доступна в обновлении iOS 27.3. Китайские пользователи получат функции искусственного интеллекта, которые компания представила в США еще 2 года назад, в частности генерацию эмодзи, редактирование фотографий, инструменты для написания текстов и автоматическое обобщение уведомлений.

В то же время новый голосовой помощник Siri на основе искусственного интеллекта, созданный с использованием моделей Google Gemini, в Китае пока работать не будет. Недоступными останутся и другие новейшие функции, представленные Apple в этом году.

Китайские власти будут контролировать обновления искусственного интеллекта

Для получения разрешения Apple договорилась о сотрудничестве с китайской Alibaba, которая помогла создать специальные механизмы контроля за работой ИИ. В частности, они предусматривают возможность согласования обновлений моделей китайскими регуляторами.

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Компания также сотрудничает с Baidu в области поисковых функций и технологий Siri. В конце сентября Apple получила необходимые разрешения для использования моделей искусственного интеллекта Alibaba в новых iPhone.

По информации Bloomberg, запуск Apple Intelligence в Китае неоднократно переносили из-за регуляторных трудностей. Изначально компания рассчитывала представить технологию еще в мае 2025 года.

При этом источники издания отмечают, что руководство Apple не ожидает быстрого запуска полноценной Siri AI в Китае. Сама компания официально не комментирует сроки выхода платформы.

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