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Поставки смартфонов в мире обрушились до минимума за 14 лет

Киев • УНН

 • 60761 просмотра

В третьем квартале 2026 года поставки смартфонов упали на 20% до самого низкого уровня за 14 лет. Samsung возглавила рынок с долей 23%.

Поставки смартфонов в мире обрушились до минимума за 14 лет

Дефицит микросхем памяти, который технологическая пресса назвала "РАМагеддоном" (RAMageddon), продолжает оказывать широкое влияние на всю технологическую отрасль, и новый отчет показывает, что рынок смартфонов только что достиг самой низкой точки более чем за десять лет. Об этом УНН пишет со ссылкой на 9to5Google.

Подробности

Counterpoint Research сообщает, что мировые поставки смартфонов в третьем квартале 2026 года упали на 20%, достигнув самых низких показателей за последние 14 лет. В последний раз поставки смартфонов были настолько низкими, когда Samsung выпустила Galaxy S3.

Падение повлияло не только на общие показатели поставок, но и на долю рынка, занимаемую основными брендами смартфонов.

Китайские бренды, включая Xiaomi, Vivo и Oppo, занимают меньшую долю общего рынка в третьем квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при этом Samsung продолжает удерживать лидирующее место с 23% общего рынка, а Apple — с 22%, по сравнению с 19% и 18% соответственно.

Counterpoint утверждает, что общие поставки Samsung упали всего на 3%, причем успех Galaxy Z Fold 8 сыграл главную роль в этом квартале компании. Тем временем в недавнем отчете утверждается, что Samsung на сегодняшний день не получает прибыли от продажи телефонов Galaxy.

Тем временем Apple столкнулась с падением на 22% в годовом исчислении из-за отсутствия базовой модели iPhone 18. Oppo и Vivo столкнулись с падением примерно на 20%, тогда как Xiaomi сократила поставки на 30%.

Конец эры дешевых гаджетов может быть уже на горизонте - СМИ06.05.26, 09:19 • 14596 просмотров

Юлия Шрамко

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