Поставки смартфонов в мире обрушились до минимума за 14 лет

Дефицит микросхем памяти, который технологическая пресса назвала "РАМагеддоном" (RAMageddon), продолжает оказывать широкое влияние на всю технологическую отрасль, и новый отчет показывает, что рынок смартфонов только что достиг самой низкой точки более чем за десять лет. Об этом УНН пишет со ссылкой на 9to5Google.

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Counterpoint Research сообщает, что мировые поставки смартфонов в третьем квартале 2026 года упали на 20%, достигнув самых низких показателей за последние 14 лет. В последний раз поставки смартфонов были настолько низкими, когда Samsung выпустила Galaxy S3.

Падение повлияло не только на общие показатели поставок, но и на долю рынка, занимаемую основными брендами смартфонов.

Китайские бренды, включая Xiaomi, Vivo и Oppo, занимают меньшую долю общего рынка в третьем квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при этом Samsung продолжает удерживать лидирующее место с 23% общего рынка, а Apple — с 22%, по сравнению с 19% и 18% соответственно.

Counterpoint утверждает, что общие поставки Samsung упали всего на 3%, причем успех Galaxy Z Fold 8 сыграл главную роль в этом квартале компании. Тем временем в недавнем отчете утверждается, что Samsung на сегодняшний день не получает прибыли от продажи телефонов Galaxy.

Тем временем Apple столкнулась с падением на 22% в годовом исчислении из-за отсутствия базовой модели iPhone 18. Oppo и Vivo столкнулись с падением примерно на 20%, тогда как Xiaomi сократила поставки на 30%.

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