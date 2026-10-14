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Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років

Київ • УНН

 • 236 перегляди

У третьому кварталі 2026 року поставки смартфонів впали на 20% до найнижчого рівня за 14 років. Samsung очолила ринок із часткою 23%.

Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років

Дефіцит мікросхем пам'яті, який технологічна преса назвала "РАМагеддоном" (RAMageddon), продовжує мати широкий вплив на всю технологічну галузь, і новий звіт показує, що ринок смартфонів щойно досяг найнижчої точки за понад десять років. Про це УНН пише з посиланням на 9to5Google.

Деталі

Counterpoint Research повідомляє, що світові поставки смартфонів у третьому кварталі 2026 року впали на 20%, досягнувши найнижчих показників за останні 14 років. Останнім часом поставки смартфонів були такими низькими, коли Samsung випустив Galaxy S3.

Падіння вплинуло не лише на загальні показники поставок, але й на частку ринку, яку займають основні бренди смартфонів.

Китайські бренди, включаючи Xiaomi, Vivo та Oppo, становлять меншу частку загального ринку в третьому кварталі 2026 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року, причому Samsung продовжує утримувати лідируюче місце з 23% загального ринку, а Apple - з 22%, порівняно з 19% та 18% відповідно.

Counterpoint стверджує, що загальні поставки Samsung впали лише на 3%, причому успіх Galaxy Z Fold 8 відіграв головну роль у цьому кварталі компанії. Тим часом, у нещодавньому звіті стверджується, що Samsung на сьогодні не отримує прибутку від продажу телефонів Galaxy.

Тим часом Apple зазнала падіння на 22% у річному обчисленні через відсутність базового iPhone 18. Oppo та Vivo зазнали падіння приблизно на 20%, тоді як Xiaomi скоротила поставки на 30%.

Кінець ери дешевих гаджетів може бути вже на горизонті - ЗМІ06.05.26, 09:19 • 14579 переглядiв

Юлія Шрамко

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