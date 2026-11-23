Після атаки дронів в пермі загорівся один із найтехнологічніших НПЗ рф
Київ • УНН
У Пермі після атаки БПЛА горить НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Підприємство переробляє понад 13 млн тонн нафти щороку.
Після атаки БПЛА в Пермі у рф горить один із найбільш високотехнологічних НПЗ рф - ТОВ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС), свідчить OSINT-аналіз ASTRA, пише УНН.
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Після повідомлення губернатора Пермського краю дмитра махоніна про пошкодження на "промисловому об'єкті" при "відбитті атаки ворожих безпілотників" у Пермі горить НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", встановив OSINT-експерт ASTRA.
Як вказано, на території підприємства помітні численні осередки спалаху. "Імовірна зона займання знаходиться на майданчику переробки нафти, де зосереджені ключові технологічні установки підприємства - об'єкти електрознесолення та атмосферно-вакуумної перегонки (ЕЛОУ та АВТ)", - ідеться у повідомленні.
Усього на НПЗ у цьому циклі задіяні чотири установки АВТ та три блоки ЕЛОУ.
Що відомо про НПЗ
ТОВ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) - один з найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) росії, розташований у Пермі. Підприємство, що входить до групи "Лукойл", переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік, випускаючи широкий спектр продукції, включаючи високоякісний бензин, дизельне паливо, авіаційну гас та мастила. Завод є ключовим промисловим об'єктом регіону та одним із найбільш технологічно оснащених у країні, забезпечуючи паливом як внутрішній ринок, так і експортні напрямки.
"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) займає третє місце серед НПЗ Приволзького федерального округу рф за обсягами переробки після "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) та комплексу "ТАНЕКО" (Нижньокамськ). Пермський завод виділяється однією з найвищих у росії глибин переробки нафти (понад 98%), мало виробляючи чорних нафтопродуктів на зразок мазуту.
НПЗ ПНОС раніше неодноразово зазнавав атак БПЛА. Минулого разу підприємство було атаковане 25 вересня.
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