Новошахтинський завод нафтопродуктів у ростовській області рф у ніч на понеділок, 23 листопада, зазнав повітряної атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.

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Зазначається, що після атаки на території підприємства спалахнула пожежа.

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Новошахтинський НПЗ має потужність переробки до 7,5 млн тонн нафти на рік, виробляє дизельне, суднове та пічне пальне, мазут і бензинові фракції. Завод безпосередньо залучений до забезпечення збройних сил рф, зокрема постачає окупаційній армії дизельне пальне та авіаційний гас. Підприємство є одним із ключових постачальників нафтопродуктів на півдні росії.

НПЗ вже неодноразово зазнавав атак: 22 червня 2022 року, 4 травня 2023 року, 13 березня, 6 червня та 19 грудня 2024 року, 21 серпня та 25 грудня 2025 року, 25 серпня та 25 вересня 2026 року.

Нагадаємо

Українські далекобійні удари в ніч на 25 вересня уразили НПЗ у новошахтинську, після атаки підприємство зупинило роботу.

Зафіксовано численні вибухи: у Генштабі підтвердили, що українські військові ударили Storm Shadow по Новошахтинському НПЗ