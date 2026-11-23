Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ в ночь на понедельник, 23 ноября, подвергся воздушной атаке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

Детали

Отмечается, что после атаки на территории предприятия вспыхнул пожар.

Справочно

Новошахтинский НПЗ имеет мощность переработки до 7,5 млн тонн нефти в год, производит дизельное, судовое и печное топливо, мазут и бензиновые фракции. Завод непосредственно задействован в обеспечении вооружённых сил РФ, в частности поставляет оккупационной армии дизельное топливо и авиационный керосин. Предприятие является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов на юге России.

НПЗ уже неоднократно подвергался атакам: 22 июня 2022 года, 4 мая 2023 года, 13 марта, 6 июня и 19 декабря 2024 года, 21 августа и 25 декабря 2025 года, 25 августа и 25 сентября 2026 года.

Напомним

Украинские дальнобойные удары в ночь на 25 сентября поразили НПЗ в Новошахтинске, после атаки предприятие остановило работу.

Зафиксированы многочисленные взрывы: в Генштабе подтвердили, что украинские военные ударили Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ