Зафиксированы многочисленные взрывы: в Генштабе подтвердили, что украинские военные ударили Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ
Киев • УНН
Сегодня, 25 декабря, подразделения Воздушных Сил ВС Украины нанесли успешный удар крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области российской федерации. Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена. Масштабы ущерба уточняются
В Генштабе отметили, что Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге рф и непосредственно задействован в обеспечении вооруженных сил Российской Федерации. Предприятие, в частности, поставляет оккупационной армии дизельное топливо и авиационный керосин. Общий объем резервуаров завода составляет более 210 тысяч кубических метров.
Силы обороны Украины продолжают принимать необходимые меры для подрыва военно-экономического потенциала российских захватчиков и принуждения российской федерации к прекращению вооруженной агрессии против Украины
