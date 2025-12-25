$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 7682 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год
Эксклюзив
09:42 • 10824 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
09:37 • 13652 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
Эксклюзив
09:14 • 11738 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
08:33 • 11643 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
07:30 • 11381 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 43279 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 61493 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
24 декабря, 14:18 • 31564 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 49736 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Зафиксированы многочисленные взрывы: в Генштабе подтвердили, что украинские военные ударили Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ

Киев • УНН

 • 1488 просмотра

Подразделения Воздушных Сил ВСУ 25 декабря успешно поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в ростовской области крылатыми ракетами Storm Shadow. Зафиксированы многочисленные взрывы, масштабы ущерба уточняются.

Зафиксированы многочисленные взрывы: в Генштабе подтвердили, что украинские военные ударили Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ

Подразделения Воздушных Сил нанесли успешный удар крылатыми ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области российской федерации. Как сообщили в Генштабе, цель поражена, зафиксированы многочисленные взрывы, передает УНН.

Сегодня, 25 декабря, подразделения Воздушных Сил ВС Украины нанесли успешный удар крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области российской федерации. Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена. Масштабы ущерба уточняются

- говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге рф и непосредственно задействован в обеспечении вооруженных сил Российской Федерации. Предприятие, в частности, поставляет оккупационной армии дизельное топливо и авиационный керосин. Общий объем резервуаров завода составляет более 210 тысяч кубических метров.

Силы обороны Украины продолжают принимать необходимые меры для подрыва военно-экономического потенциала российских захватчиков и принуждения российской федерации к прекращению вооруженной агрессии против Украины

- резюмировали в Генштабе.

СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге25.12.25, 11:37 • 13665 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
