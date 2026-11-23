После атаки дронов в перми загорелся один из самых технологичных НПЗ рф
Киев • УНН
В Перми после атаки БПЛА горит НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Предприятие перерабатывает более 13 млн тонн нефти ежегодно.
После атаки БПЛА в Перми в рф горит один из наиболее высокотехнологичных НПЗ рф — ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС), свидетельствует OSINT-анализ ASTRA, пишет УНН.
Детали
После сообщения губернатора Пермского края дмитрия махонина о повреждениях на "промышленном объекте" при "отражении атаки вражеских беспилотников" в Перми горит НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", установил OSINT-эксперт ASTRA.
Как указано, на территории предприятия заметны многочисленные очаги возгорания. "Вероятная зона возгорания находится на площадке переработки нефти, где сосредоточены ключевые технологические установки предприятия — объекты электрообессоливания и атмосферно-вакуумной перегонки (ЭЛОУ и АВТ)", — говорится в сообщении.
Всего на НПЗ в этом цикле задействованы четыре установки АВТ и три блока ЭЛОУ.
Что известно о НПЗ
ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) россии, расположенный в Перми. Предприятие, входящее в группу "Лукойл", перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год, выпуская широкий спектр продукции, включая высококачественный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные материалы. Завод является ключевым промышленным объектом региона и одним из наиболее технологически оснащённых в стране, обеспечивая топливом как внутренний рынок, так и экспортные направления.
"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) занимает третье место среди НПЗ Приволжского федерального округа рф по объёмам переработки после "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) и комплекса "ТАНЕКО" (Нижнекамск). Пермский завод выделяется одной из самых высоких в россии глубин переработки нефти (более 98%), производя мало тёмных нефтепродуктов, таких как мазут.
НПЗ ПНОС ранее неоднократно подвергался атакам БПЛА. В прошлый раз предприятие было атаковано 25 сентября.
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