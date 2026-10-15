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Apple запустить штучний інтелект для iPhone у Китаї, але погодилася на обмеження з боку влади – Bloomberg

Київ • УНН

 • 3808 перегляди

Apple планує запустити Intelligence у Китаї в грудні 2026 року з дозволом регуляторів на оновлення моделей. Siri AI там не працюватиме.

Apple запустить штучний інтелект для iPhone у Китаї, але погодилася на обмеження з боку влади – Bloomberg
Фото: Bloomberg

Американська компанія Apple планує у грудні 2026 року запустити платформу Apple Intelligence у материковому Китаї після тривалих переговорів із місцевими регуляторами. Однак для виходу на китайський ринок компанії довелося погодитися на спеціальні обмеження та контроль за роботою штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, пише УНН.

Деталі

Очікується, що Apple Intelligence стане доступною в оновленні iOS 27.3. Китайські користувачі отримають функції штучного інтелекту, які компанія представила у США ще 2 роки тому, зокрема генерацію емодзі, редагування фотографій, інструменти для написання текстів та автоматичне узагальнення сповіщень.

Водночас новий голосовий помічник Siri на основі штучного інтелекту, створений із використанням моделей Google Gemini, у Китаї поки не працюватиме. Недоступними залишаться й інші новітні функції, представлені Apple цього року.

Китайська влада контролюватиме оновлення штучного інтелекту

Для отримання дозволу Apple домовилася про співпрацю з китайською Alibaba, яка допомогла створити спеціальні механізми контролю за роботою ШІ. Зокрема, вони передбачають можливість погодження оновлень моделей китайськими регуляторами.

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Компанія також співпрацює з Baidu над пошуковими функціями та технологіями Siri. Наприкінці вересня Apple отримала необхідні дозволи для використання моделей штучного інтелекту Alibaba на нових iPhone.

За інформацією Bloomberg, запуск Apple Intelligence у Китаї неодноразово переносили через регуляторні труднощі. Спочатку компанія розраховувала представити технологію ще у травні 2025 року.

При цьому джерела видання зазначають, що керівництво Apple не очікує швидкого запуску повноцінної Siri AI у Китаї. Сама компанія офіційно не коментує терміни виходу платформи.

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Степан Гафтко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Bloomberg
Китай
Apple
Google