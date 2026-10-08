Microsoft впроваджує більше ШІ на ПК, кидаючи виклик Apple

Microsoft представила 7 жовтня модель кодування на основі штучного інтелекту, яка може працювати безпосередньо на персональних комп'ютерах, та нову технологію безпеки, яка запобігає доступу ШІ-агентів до даних без дозволу. Це кидає виклик прагненню Apple впровадити більше штучного інтелекту в персональні пристрої. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Компанія-розробник програмного забезпечення також представила на заході в Сан-Франциско потужний ноутбук Surface під назвою Ultra, що працює на базі чіпів Nvidia RTX Spark. Microsoft прагне перетворити Windows на платформу для ШІ-агентів для виконання таких завдань, як написання комп'ютерного коду або виконання складних бізнес-проєктів на настільних комп'ютерах і ноутбуках, пише видання.

Для Microsoft цей крок є ставкою на те, що частина роботи, яка зараз виконується в дорогих центрах обробки даних хмарних обчислень Azure, може бути перенесена на потужні машини Windows у компаніях і вдома, на ринку, де компанія зберігає свої позиції, і де її клієнти оплачують рахунки за обладнання. Це, як зазначається, ринкова можливість, яку конкурент Apple також шукає з новими комп'ютерами Mac.

Для Nvidia вихід на ринок ПК з Windows може допомогти їй вийти на один з останніх великих ринків, де домінують Intel і Advanced Micro Devices.

Як захист від дедалі більш автономних ШІ-агентів, які створюють ризики для безпеки, Microsoft заявила про випуск Microsoft Execution Containers – інструменту, який запобігає доступу агентів до даних та виконанню несанкціонованих завдань під час роботи на ноутбуці або настільному комп’ютері. Anthropic, OpenAI та Nvidia використовуватимуть ці інструменти, сказав Паван Давулурі, виконавчий віце-президент з Windows та пристроїв.

"Нам потрібно було зробити робочий стіл найбезпечнішим місцем для виконання агентами", – сказав генеральний директор Microsoft Сатья Наделла.

Давулурі сказав, що нові інструменти дозволять ІТ-відділам встановлювати правила для агентів, а операційна система Windows забезпечить дотримання цих правил на комп’ютері кожного співробітника.

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Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, який приєднався до Наделли на сцені, сказав, що нова технологія контейнерів виконання Microsoft, скорочено MXC, "зробить революцію в тому, як створюються та розгортаються агенти".

"Без неї (агенти) є повним провалом", – сказав він.

Nvidia намагається запобігти повторенню злому центру штучного інтелекту Hugging Face, тоді як Apple прагне посилити процес надання агентам штучного інтелекту повного доступу до жорсткого диска комп'ютера Mac.

ШІ "переїжджає" на ПК

Microsoft також представила моделі штучного інтелекту, які раніше потребували доступу до хмари, але тепер можуть працювати локально на потужних настільних комп'ютерах та ноутбуках Windows, включаючи модель Nemotron від Nvidia з відкритим кодом. Давулурі сказав, що версія моделі V4 від китайської компанії DeepSeek, що займається штучним інтелектом, може працювати на машинах з щонайменше 60 гігабайтами пам'яті та перевершувати GPT-5 від OpenAI у деяких завданнях кодування та міркування.

Microsoft застосовує аналогічний підхід зі своїм власним помічником штучного інтелекту Copilot, розділяючи завдання між хмарою та окремими ноутбуками. "Copilot все ще використовуватиме хмару для найскладніших завдань, але в тих випадках, коли вартість або конфіденційність мають більше значення, він може делегувати їх локальним моделям, які працюють безпосередньо на вашому комп'ютері", — сказав керівник Copilot від Microsoft Джейкоб Андреу.

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Давулурі також сказав, що особистий ШІ-помічник Meta Muse з'явиться на пристроях Windows як рідний додаток, використовуючи деякі з нових інструментів безпеки Microsoft, і що OpenClaw, система агентів штучного інтелекту з відкритим кодом, також може працювати з цими інструментами безпеки.

Питання ціни

Однією з ключових проблем, з якими стикаються Microsoft та Nvidia, є високі ціни на ці пристрої після того, як криза з мікросхемами пам'яті призвела до їх зростання.

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Новий Surface Laptop Ultra коштуватиме від 2599 доларів і зросте до 5899 доларів за модель з 20-ядерним процесором, 128 гігабайтами пам'яті та одним терабайтом сховища.

Apple MacBook Pro з 40-ядерним графічним чіпом, 128 ГБ пам'яті та 2 ⁠TB сховища коштує 6700 доларів, хоча ці машини не можна безпосередньо порівнювати. Базовий Ultra від Microsoft коштує дорожче, ніж базовий MacBook Pro від Apple за 1999 доларів, але постачається з 24 ГБ пам'яті порівняно з 16 ГБ у базовій моделі Apple.

Коли Microsoft два роки тому вперше запропонувала ідею запуску завдань ШІ на ПК, щоб заощадити кошти, ноутбуки здебільшого коштували менше 2000 доларів, але Nvidia збільшила ціну настільного комп’ютера зі штучним інтелектом під назвою DGX Spark приблизно на 75% з моменту його запуску до 6950 доларів через зростання вартості пам’яті.

Два роки тому "програмне забезпечення не було готове, але апаратне забезпечення було. Тепер програмне забезпечення готове, а апаратне забезпечення занадто дороге, щоб запускати його локально", сказав Аншел Саг, аналітик Moor Insights & Strategy. "Тож це стає такою ситуацією, коли лише люди, які мають бюджет, можуть дозволити собі запускати штучний інтелект локально", - вказав він.