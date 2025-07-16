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Copilot Vision тепер бачить увесь ваш екран: Microsoft розширює можливості ШІ у Windows

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Microsoft оновила Copilot Vision для Windows Insiders, дозволяючи ШІ аналізувати весь екран користувача. Це дає змогу Copilot допомагати в реальному часі з редагуванням документів, аналізом вмісту ігор чи браузера.

Copilot Vision тепер бачить увесь ваш екран: Microsoft розширює можливості ШІ у Windows

Microsoft представила оновлення для Copilot Vision, яке дозволяє штучному інтелекту аналізувати весь екран комп'ютера користувача, а не лише окремі програми. Нова функція, доступна для Windows Insiders, дає змогу Copilot у реальному часі допомагати як редагувати документи, так і аналізувати вміст гри чи браузера. За задумом компанії, ШІ діє як віртуальний асистент, який бачить те, що бачите ви, — і одразу надає поради чи відповіді.

Про це пише УНН із посиланням на TheVerge.

Деталі

Як повідомляє видання, "Microsoft випускає оновлення Copilot Vision для Windows Insiders, яке дозволяє інструменту штучного інтелекту бачити все, що знаходиться на вашому екрані".

Раніше інструмент міг переглядати дві програми одночасно та пов’язувати їх, але тепер він може переглядати весь ваш робочий стіл або "будь-який конкретний браузер чи вікно програми", кажуть фахівці Microsoft.

На відміну від функції Recall, яка може автоматично робити регулярні знімки того, що відображається на екрані вашого комп’ютера, використання Copilot Vision більше схоже на демонстрацію екрана під час відеодзвінка: 

Ви можете активувати цю функцію, натиснувши значок окулярів у програмі Copilot і вибравши робочий стіл, який ви хочете бачити.

За словами Microsoft, Copilot Vision може "допомогти аналізувати контент, надавати аналітичні дані та відповідати на ваші запитання, голосно навчаючи вас у процесі".

Отримайте поради щодо покращення вашого творчого проєкту, допомогу у покращенні резюме або керівництво під час ознайомлення з новою грою

- додають у компанії.

Microsoft почала тестувати Copilot Vision минулого року як функцію, яка могла б бачити, на що ви дивитеся під час перегляду веб-сторінок в Edge.

Copilot Vision також може відповідати на запитання про те, що він бачить через камеру вашого мобільного телефону.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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