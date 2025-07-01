Суперінтелект затьмарює робочі місця: Microsoft заявляє, що штучний інтелект діагностує краще за лікарів

Microsoft розкрив деталі системи штучного інтелекту, яка працює краще, ніж лікарі-люди. Чим доведено перевагу? Microsoft заявила, що понад 8 з 10 тематичних досліджень особливого рівня ШІ o3 від OpenAI "вирішив", передає УНН із посиланням на The Guardian.

У Microsoft стверджують заявляє, що система ШІ здатна краще за лікарів діагностувати складні захворювання - це довели результати дослідження. У останньому було підібрано низку тематичних завдань для діагностики. І за словами Мустафи Сулеймана, що представляє Microsoft - вирішено майже все.

Підрозділ штучного інтелекту компанії, який очолює британський технологічний "піонер" Мустафа Сулейман, розробив систему, що імітує групу лікарів-експертів, які вирішують "діагностично складні та інтелектуально вибагливі" випадки.

Microsoft заявила, що в поєднанні з передовою моделлю o3 AI від OpenAI її підхід "вирішив" більше восьми з 10 тематичних досліджень, спеціально підібраних для діагностики. Коли ці приклади були випробувані на практикуючих лікарях, які не мали доступу до колег, підручників або чат-ботів, показник точності склав два з 10.

Це також був дешевший варіант, ніж використання лікарів-людей, оскільки він був більш ефективним при замовленні тестів.

Незважаючи на те, що Microsoft підкреслила потенційну економію коштів завдяки своєму дослідженню, у компанії применшують вплив на робочі місця.

За результатами тестів стверджується, що насправді ШІ лише доповнюватиме функції лікарів. Поки що, штучний інтелект не здатен замінити людей на їх посадах повноцінно.

Їхні клінічні ролі набагато ширші, ніж просто постановка діагнозу. Їм потрібно орієнтуватися в умовах невизначеності та будувати довіру з пацієнтами та їхніми сім'ями так, як це не під силу штучному інтелекту