Більшість працівників в Україні регулярно використовують ШІ в роботі
Київ • УНН
Більше половини українських працівників регулярно використовують штучний інтелект для виконання офісних завдань. Залучення ШІ дозволяє економити час та підвищувати продуктивність.
Вже 55% працівників в Україні регулярно використовують штучний інтелект в роботі. Йому делегують обчислення, а також роботу з текстами, фото та відео. Про це йдеться в інфографіці UA War Infographics, спільного проєкту BRAND UKRAINE та МЗС України, передає УНН.
Деталі
За даними дослідників, вже більше половини працівників українських компаній використовує штучний інтелект у виконанні офісних завдань.
Причому 36% працівників регулярно використовують ШІ для безпосередньо для роботи, так і поза нею. Ще 19% - тільки в роботі, а 10% - поза нею.
Крім того, 10% оптаних досі навіть не спробували скористатися послугами штучного інтелекту, а 26% спробували, на тому і зупинилися.
Респонденти назвали наступні переваги у використанні штучного інтелекту:
- 55% наголосили, що залучення ШІ до роботи дозволяє економити час;
- 42% додали як перевагу - підвищення конкурентоспроможності на ринку;
- 39% вказали на підвищення продуктивності працівників;
- стільки ж, 39% зауважили як додаткову опцію - підвищення продуктивності операційних процесів.
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Серед перепон, які заважають залучати ШІ до роботи, респонденти назвали:
- 48% - відсутність знань/людини, яка б розібралася в роботі ШІ;
- 35% - консервативність у підходах до роботи;
- 30% - недовіра до ШІ.
У дослідженні, яке проводилося наприкінці 2024 - на початку 2025 років, взяли участь 240 компаній та 460 керівників підприємств різних рівнів.
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