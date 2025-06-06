Більшість працівників в Україні регулярно використовують ШІ в роботі

Вже 55% працівників в Україні регулярно використовують штучний інтелект в роботі. Йому делегують обчислення, а також роботу з текстами, фото та відео. Про це йдеться в інфографіці UA War Infographics, спільного проєкту BRAND UKRAINE та МЗС України, передає УНН.

Деталі

За даними дослідників, вже більше половини працівників українських компаній використовує штучний інтелект у виконанні офісних завдань.

Причому 36% працівників регулярно використовують ШІ для безпосередньо для роботи, так і поза нею. Ще 19% - тільки в роботі, а 10% - поза нею.

Крім того, 10% оптаних досі навіть не спробували скористатися послугами штучного інтелекту, а 26% спробували, на тому і зупинилися.

Респонденти назвали наступні переваги у використанні штучного інтелекту:

55% наголосили, що залучення ШІ до роботи дозволяє економити час;

42% додали як перевагу - підвищення конкурентоспроможності на ринку;

39% вказали на підвищення продуктивності працівників;

стільки ж, 39% зауважили як додаткову опцію - підвищення продуктивності операційних процесів.

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Серед перепон, які заважають залучати ШІ до роботи, респонденти назвали:

48% - відсутність знань/людини, яка б розібралася в роботі ШІ;

35% - консервативність у підходах до роботи;

30% - недовіра до ШІ.

У дослідженні, яке проводилося наприкінці 2024 - на початку 2025 років, взяли участь 240 компаній та 460 керівників підприємств різних рівнів.

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