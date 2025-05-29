DeepSeek випустила оновлену ШІ-модель R1, кидаючи виклик OpenAI

Китайський стартап у сфері штучного інтелекту DeepSeek випустив оновлення своєї моделі міркувань R1, посиливши конкуренцію з американськими конкурентами, такими як OpenAI. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

DeepSeek запустила R1-0528 на платформі розробників Hugging Face, але поки не зробила офіційної презентації. Детальний огляд моделі чи порівняння поки також не випускали.

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Оновлення, розміщене на платформі Hugging Face, підтверджує здатність Китаю розвивати технології штучного інтелекту попри американські обмеження на експорт чипів.

Втім платформа для порівняння LiveCodeBench, розроблена дослідниками з Каліфорнійського університету в Берклі, Массачусетського технологічного інституту та Корнелла, поставила оновлену модель міркування R1 від DeepSeek на нижчій позиції після моделей o4 mini та o3 від OpenAI за рівнем генерації коду. У той же час, вона випередила Grok 3 mini від xAI та Qwen 3 від Alibaba.

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Нагадаємо

Правоохоронні органи Південної Кореї заявили, що китайський стартап штучного інтелекту DeepSeek передав інформацію про користувачів та запити без дозволу.