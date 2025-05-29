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DeepSeek выпустила обновленную ИИ-модель R1, бросая вызов OpenAI

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Китайский стартап DeepSeek обновил свою модель R1, усиливая конкуренцию с OpenAI. Несмотря на ограничения, Китай развивает ИИ, хотя R1 пока что уступает моделям OpenAI в генерации кода.

DeepSeek выпустила обновленную ИИ-модель R1, бросая вызов OpenAI

Китайский стартап в сфере искусственного интеллекта DeepSeek выпустил обновление своей модели рассуждений R1, усилив конкуренцию с американскими конкурентами, такими как OpenAI. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

DeepSeek запустила R1-0528 на платформе разработчиков Hugging Face, но пока не сделала официальной презентации. Детальный обзор модели или сравнение пока также не выпускали.

США могут запретить китайскую AI-лабораторию DeepSeek - NYT17.04.25, 11:11 • 7593 просмотра

Обновление, размещенное на платформе Hugging Face, подтверждает способность Китая развивать технологии искусственного интеллекта, несмотря на американские ограничения на экспорт чипов.

Впрочем платформа для сравнения LiveCodeBench, разработанная исследователями из Калифорнийского университета в Беркли, Массачусетского технологического института и Корнелла, поставила обновленную модель рассуждения R1 от DeepSeek на более низкой позиции после моделей o4 mini и o3 от OpenAI по уровню генерации кода. В то же время, она опередила Grok 3 mini от xAI и Qwen 3 от Alibaba.

Китайский тех-гигант добился сокращения расходов на ИИ только с китайскими чипами - Bloomberg25.03.25, 11:13 • 16695 просмотров

Напомним

Правоохранительные органы Южной Кореи заявили, что китайский стартап искусственного интеллекта DeepSeek передал информацию о пользователях и запросы без разрешения. 

Лилия Набока

Лилия Набока

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