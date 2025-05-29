DeepSeek выпустила обновленную ИИ-модель R1, бросая вызов OpenAI

Китайский стартап в сфере искусственного интеллекта DeepSeek выпустил обновление своей модели рассуждений R1, усилив конкуренцию с американскими конкурентами, такими как OpenAI. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

DeepSeek запустила R1-0528 на платформе разработчиков Hugging Face, но пока не сделала официальной презентации. Детальный обзор модели или сравнение пока также не выпускали.

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Обновление, размещенное на платформе Hugging Face, подтверждает способность Китая развивать технологии искусственного интеллекта, несмотря на американские ограничения на экспорт чипов.

Впрочем платформа для сравнения LiveCodeBench, разработанная исследователями из Калифорнийского университета в Беркли, Массачусетского технологического института и Корнелла, поставила обновленную модель рассуждения R1 от DeepSeek на более низкой позиции после моделей o4 mini и o3 от OpenAI по уровню генерации кода. В то же время, она опередила Grok 3 mini от xAI и Qwen 3 от Alibaba.

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Напомним

Правоохранительные органы Южной Кореи заявили, что китайский стартап искусственного интеллекта DeepSeek передал информацию о пользователях и запросы без разрешения.