У Південній Кореї звинуватили DeepSeek в передачі даних користувачів без згоди - Reuters

Правоохоронні органи Південної Кореї заявили, що китайський стартап штучного інтелекту DeepSeek передав інформацію про користувачів та запити без дозволу. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Комісія з захисту персональних даних Республіки Корея зазначила, що компанія Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co Ltd не отримала згоди користувачів під час передачі персональної інформації низці компаній у Китаї та Сполучених Штатах під час свого запуску в Південній Кореї.

На запит журналістів у компанії DeepSeek не відповіли.

Нагадаємо

У лютому 2025 року уряд Південної Кореї виявив витік даних через китайську AI-компанію Deepseek до Bytedance – власнику TikTok.

У відповідь на звинувачення Deepseek визнала певні недоліки у дотриманні законів про захист даних у Південній Кореї та заявила про готовність до співпраці з місцевими регуляторами.

США можуть заборонити китайську AI-лабораторію DeepSeek - NYT