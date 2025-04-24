У Південній Кореї звинуватили DeepSeek в передачі даних користувачів без згоди - Reuters
Київ • УНН
Південнокорейські правоохоронці заявили, що китайський стартап DeepSeek передавав дані користувачів та їхні запити без дозволу. Раніше компанію вже звинувачували у витоку даних до Bytedance.
Правоохоронні органи Південної Кореї заявили, що китайський стартап штучного інтелекту DeepSeek передав інформацію про користувачів та запити без дозволу. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Комісія з захисту персональних даних Республіки Корея зазначила, що компанія Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co Ltd не отримала згоди користувачів під час передачі персональної інформації низці компаній у Китаї та Сполучених Штатах під час свого запуску в Південній Кореї.
На запит журналістів у компанії DeepSeek не відповіли.
Нагадаємо
У лютому 2025 року уряд Південної Кореї виявив витік даних через китайську AI-компанію Deepseek до Bytedance – власнику TikTok.
У відповідь на звинувачення Deepseek визнала певні недоліки у дотриманні законів про захист даних у Південній Кореї та заявила про готовність до співпраці з місцевими регуляторами.
США можуть заборонити китайську AI-лабораторію DeepSeek - NYT17.04.25, 11:11 • 7438 переглядiв