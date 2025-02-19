Китайська AI-компанія Deepseek передала дані користувачів власнику TikTok
Київ • УНН
Уряд Південної Кореї виявив витік даних через китайську AI-компанію Deepseek до Bytedance. Компанія визнала порушення та пообіцяла співпрацювати з регуляторами.
Уряд Південної Кореї підтвердив витік даних користувачів, пов’язаний із китайською компанією зі штучного інтелекту Deepseek. Про це повідомляє Yonhap, передає УНН.
Деталі
Встановлено, що інформація була передана сторонній компанії, а саме Bytedance – власнику TikTok.
Поки що органи безпеки не розкривають деталей про обсяг і зміст переданих даних. Втім Вашингтон також висловив застереження щодо можливого поширення конфіденційної інформації.
У відповідь на звинувачення Deepseek визнала певні недоліки у дотриманні законів про захист даних у Південній Кореї та заявила про готовність до співпраці з місцевими регуляторами.
Варто зазначити, що наприкінці січня компанія анонсувала нову AI-модель R1, яка, за твердженнями розробників, здатна конкурувати з провідними американськими аналогами.
Китайський ШІ DeepSeek пройшов перевірку маркетів, але невідомо, що в нього "під капотом" - Мінцифри04.02.25, 18:05 • 119917 переглядiв