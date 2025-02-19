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Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
18 февраля, 17:15 • 108392 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
18 февраля, 15:01 • 109559 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 111791 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 126313 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 167161 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 153251 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

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Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
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Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

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Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
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Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

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Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
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Китайская AI-компания Deepseek передала данные пользователей владельцу TikTok

Китайская AI-компания Deepseek передала данные пользователей владельцу TikTok

Киев  •  УНН

 • 5504 просмотра

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Правительство Южной Кореи обнаружило утечку данных через китайскую AI-компанию Deepseek в Bytedance. Компания признала нарушение и пообещала сотрудничать с регуляторами.

Правительство Южной Кореи подтвердило утечку данных пользователей, связанную с китайской компанией по искусственному интеллекту Deepseek. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.

Детали

Установлено, что информация была передана сторонней компании, а именно Bytedance - владельцу TikTok. 

Пока что органы безопасности не раскрывают деталей об объеме и содержании переданных данных. Впрочем Вашингтон также выразил предостережение относительно возможного распространения конфиденциальной информации. 

В ответ на обвинения Deepseek признала определенные недостатки в соблюдении законов о защите данных в Южной Корее и заявила о готовности к сотрудничеству с местными регуляторами. 

Стоит отметить, что в конце января компания анонсировала новую AI-модель R1, которая, по утверждениям разработчиков, способна конкурировать с ведущими американскими аналогами.

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры04.02.25, 18:05 • 119752 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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