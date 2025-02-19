Китайская AI-компания Deepseek передала данные пользователей владельцу TikTok

Правительство Южной Кореи подтвердило утечку данных пользователей, связанную с китайской компанией по искусственному интеллекту Deepseek. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.

Детали

Установлено, что информация была передана сторонней компании, а именно Bytedance - владельцу TikTok.

Пока что органы безопасности не раскрывают деталей об объеме и содержании переданных данных. Впрочем Вашингтон также выразил предостережение относительно возможного распространения конфиденциальной информации.

В ответ на обвинения Deepseek признала определенные недостатки в соблюдении законов о защите данных в Южной Корее и заявила о готовности к сотрудничеству с местными регуляторами.

Стоит отметить, что в конце января компания анонсировала новую AI-модель R1, которая, по утверждениям разработчиков, способна конкурировать с ведущими американскими аналогами.

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