Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
Киев • УНН
DeepSeek прошел проверку App Store и Google Play, но его безопасность еще анализируют. По словам Борнякова, приложение проверено маркетплейсами и вряд ли содержит шпионские программы.
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку в App Store и Google Play, но его безопасность еще нужно технически проанализировать. Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке УНН рассказал Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT.
Вопрос безопасности нового китайского ИИ DeepSeek должен быть технически проанализирован. По факту - это приложение, которое вы устанавливаете на телефон и вы даете на это согласие
По его словам, пока никто не знает, что у этого чат-бота "под капотом".
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DeepSeek проверяли те, кто выпускал его на App Store или Google Play, ведь есть определенные требования безопасности, потому что без проверки их бы не пропустили. Трудно сказать, что в этот ИИ "вшили" шпионские программы, но если такое действительно окажется то приложение удалят из маркетов
Он отмечает, что обычно такие компании, как App Store и Google Play "не играют вопросами безопасности".
Это точно не "внаглую" сделанная программа для шпионажа, поэтому оснований беспокоиться о потере данных, скорее всего, нет
Напомним
Китайский стартап DeepSeek стремительно набирает популярность в сфере искусственного интеллекта, став самым популярным бесплатным приложением в американском App Store.
После запуска AI Assistant 10 января 2025 года он обогнал ChatGPT по количеству загрузок в США, что стало сигналом для глобальной технологической индустрии.
Ранее Минцифры уже комментировали новое китайское приложение DeepSeek, назвав его "эволюцией".