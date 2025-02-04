ukenru
Эксклюзив
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
16:05 • 29630 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
15:48 • 37499 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
15:16 • 50012 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
15:03 • 54828 просмотра

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия
13:18 • 71741 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

Эксклюзив
Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера
12:11 • 85672 просмотра

Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки
11:53 • 111101 просмотра

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
4 февраля, 08:00 • 110273 просмотра

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Эксклюзив
Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями
4 февраля, 05:30 • 113570 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
3 февраля, 19:20 • 120640 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

4 февраля, 07:57 • 119090 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 129122 просмотра
Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

4 февраля, 09:08 • 108203 просмотра
Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

4 февраля, 10:14 • 105735 просмотра
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

4 февраля, 10:49 • 105118 просмотра
публикации
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

11:53 • 111101 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 129122 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 161793 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 155079 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 155431 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

15:09 • 29570 просмотра
Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

14:43 • 31337 просмотра
Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

13:01 • 49439 просмотра
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

4 февраля, 10:49 • 105118 просмотра
Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

4 февраля, 10:14 • 105735 просмотра
Актуальное
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Киев  •  УНН

 • 29448 просмотра

Read in English

DeepSeek прошел проверку App Store и Google Play, но его безопасность еще анализируют. По словам Борнякова, приложение проверено маркетплейсами и вряд ли содержит шпионские программы.

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку в App Store и Google Play, но его безопасность еще нужно технически проанализировать. Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке УНН рассказал Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT. 

Вопрос безопасности нового китайского ИИ DeepSeek должен быть технически проанализирован. По факту - это приложение, которое вы устанавливаете на телефон и вы даете на это согласие 

- рассказал Борняков.

По его словам, пока никто не знает, что у этого чат-бота "под капотом".

Тайвань запретил всем государственным учреждениям использовать DeepSeek02.02.25, 01:34 • 28297 просмотров

DeepSeek проверяли те, кто выпускал его на App Store или Google Play, ведь есть определенные требования безопасности, потому что без проверки их бы не пропустили. Трудно сказать, что в этот ИИ "вшили" шпионские программы, но если такое действительно окажется то приложение удалят из маркетов 

- отметил заместитель министра. 

Он отмечает, что обычно такие компании, как App Store и Google Play "не играют вопросами безопасности".

Это точно не "внаглую" сделанная программа для шпионажа, поэтому оснований беспокоиться о потере данных, скорее всего, нет 

- добавил Борняков.

Напомним 

Китайский стартап DeepSeek стремительно набирает популярность в сфере искусственного интеллекта, став самым популярным бесплатным приложением в американском App Store. 

После запуска AI Assistant 10 января 2025 года он обогнал ChatGPT по количеству загрузок в США, что стало сигналом для глобальной технологической индустрии. 

Ранее Минцифры уже комментировали новое китайское приложение DeepSeek, назвав его "эволюцией".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политикаТехнологии
chatgptЧатГПТ
google-playGoogle Play
taivanТайвань
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы