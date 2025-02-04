Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку в App Store и Google Play, но его безопасность еще нужно технически проанализировать. Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке УНН рассказал Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT.

Вопрос безопасности нового китайского ИИ DeepSeek должен быть технически проанализирован. По факту - это приложение, которое вы устанавливаете на телефон и вы даете на это согласие

По его словам, пока никто не знает, что у этого чат-бота "под капотом".

Тайвань запретил всем государственным учреждениям использовать DeepSeek

DeepSeek проверяли те, кто выпускал его на App Store или Google Play, ведь есть определенные требования безопасности, потому что без проверки их бы не пропустили. Трудно сказать, что в этот ИИ "вшили" шпионские программы, но если такое действительно окажется то приложение удалят из маркетов