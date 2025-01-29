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Ажіотаж навколо DeepSeek: що варто знати про застосунок та чи він безпечний

Ажіотаж навколо DeepSeek: що варто знати про застосунок та чи він безпечний

Київ • УНН

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Китайський ШІ-застосунок DeepSeek обігнав ChatGPT в App Store США та спричинив падіння акцій технологічних компаній. Експерти попереджають про ризики конфіденційності через зберігання даних на серверах у Китаї.

Китайський стартап DeepSeek стрімко набирає популярність у сфері штучного інтелекту, ставши найпопулярнішим безкоштовним застосунком в американському App Store. Після запуску AI Assistant 10 січня 2025 року він обігнав ChatGPT за кількістю завантажень у США, що стало сигналом для глобальної технологічної індустрії. Що важливо знати про застосунок, повідомляє УНН.

DeepSeek було засновано в Ханчжоу, Китай, у 2023 році. Згодом компанія також випустила  свою першу велику мовну модель ШІ.

Сьогодні DeepSeek є найпопулярнішим у магазинах App Store та Google Play, при цьому він обігнав усім відомий ChatGPT. Популярність застосунку стрімко зросла серед користувачів у США, одразу ж після його запуску 10 січня 2025 року.

Такий прорив китайського стартапу DeepSeek став важливим сигналом для Кремнієвої долини. Подія перевернула усталені погляди на домінування США в галузі штучного інтелекту та поставила під сумнів ефективність експортного контролю Вашингтона.

Перегони за ШІ розпочалися? У Мінцифри відреагували на новий китайський застосунок DeepSeek27.01.25, 20:07 • 45382 перегляди

DeepSeek R1 розробили за 2 місяці та всього за $6 млн, що значно дешевше, ніж мільярди, витрачені західними компаніями. Запити на R1 коштують на 98% дешевше, ніж на ChatGPT.

Попри обмеженні США на експорт потужних чипів, DeepSeek використав доступні Nvidia H800 разом із власними інноваціями.

DeepSeek стала першою китайською моделлю ШІ, яку американська індустрія оцінила як таку, що не лише зрівнялася з найкращими американськими моделями, але й у деяких аспектах перевершила їх. Це свідчить про зростання впливу китайських стартапів на глобальному ринку штучного інтелекту.

Крім того, анонс нової платформи штучного інтелекту, китайської DeepSeek, спричинив різке падіння акцій західних технологій, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це пов'язано з тим, що розробники застосунку обіцяють високу продуктивність при дуже низьких витратах. Розпродаж технологічних компаній, пов'язаних з китайським розробником штучного інтелекту DeepSeek, призвів до різкого падіння основних індексів.

До того ж, відомо, що вже 500 найбагатших людей світу втратили 108 мільярдів доларів. Особливо це відобразилося на компанії Nvidiа, яка втратила рекордні 589 мільярдів доларів. Акції американського виробника графічних процесорів впали на 17%. Це найбільше падіння за всю історію компанії. 

Китайський конкурент ChatGPT DeepSeek зазнав масштабної кібератаки28.01.25, 14:45 • 25135 переглядiв

Втім, зі зростанням зацікавленості до нового застосунку, важливо не забувати і про безпеку користувачів.

Експерт із кібербезпеки Філіп Мазан, старший менеджер з розширеного виявлення загроз та досліджень штучного інтелекту в компанії ESET, прокоментував ризики конфіденційності, пов’язані з використанням DeepSeek.

"Ця доступність має значну ціну – наша конфіденційність. Згідно з політикою конфіденційності DeepSeek, дані програми зберігаються на серверах у Китаї, зокрема історія чату, включно з текстом, аудіо, підказками та будь-якими завантаженими файлами, як-от зображення або PDF-файли",—зазначив Мазан.

Зокрема, експерт рекомендує під час користування застосунком уникати завантаження конфіденційної інформації, особливо особистих або робочих даних. Навіть запити, пов’язані з повсякденними темами, такими як здоров’я чи політика, можуть нести ризики.

"Ці застереження стосуються всіх платформ, на яких ми надаємо особисту інформацію, зокрема ChatGPT Open AI. Однак оскільки DeepSeek зберігає дані в Китаї, виникає більше питань про те, як їх можна використовувати без згоди", — додав експерт.

Крім того, за його словами, модель DeepSeek, R1 забезпечує більшу доступність, але також робить її уразливою для маніпуляцій. 

Зловмисники, включно з групами кіберзлочинців, можуть використовувати цю розширену можливість для оптимізації свого шкідливого коду або створення необмеженого діпфейк-контенту. Зрештою, ці сервіси можна використовувати для маніпулювання громадською думкою та зміни політичного мислення непомітними способами, як це відбувається з соціальними медіа, у чужих руках вони можуть стати зброєю масового знищення

— підсумував Мазан.

Microsoft перевіряє, чи не отримала пов'язана з DeepSeek група неправомірно дані OpenAI29.01.25, 12:00 • 28399 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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